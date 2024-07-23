讚民進黨全代會民主 吳靜怡酸民眾黨「柯文哲說了算」中常委搶辭
民進黨上週末舉行全代會，中執委及中常委選舉結果各界關注。前民眾黨工、政治評論員吳靜怡今（23）日表示，全代會大亮點就是陳亭妃突破派系配票，憑自己地方實力出線。她也稱讚民進黨全代會選舉展現民主，「不像我以前的政黨民眾黨，柯文哲一個人說了算。」
記者林詠青／台北報導
政治評論員吳靜怡今天在POP Radio《撞新聞》節目接受主持人林裕豐專訪，吳靜怡指出，這次民進黨全代會很有趣，社會大眾主要討論指標就是正國會掉席次，新北市議員卓冠廷沒能選上。此外，中常委新潮流拿2席、英系也有2席，在中執委人數弱勢下還能平起平坐，也是看點。不過，吳靜怡認為，最大亮點就是被正國會除名的立委陳亭妃，在沒有派系奧援的情況下，全靠自己出線，充分顯示她的地方實力有多強悍。
對於各界熱烈討論民進黨全代會，吳靜怡也認為這是好事，因為代表民進黨黨內民主，「不像我以前的政黨民眾黨，柯文哲一個人說了算」，有3、4個中常委都想辭，沒意義還要職務捐。吳靜怡並批評，在野黨的缺點就是「他們無法容忍派系」，所以不會有各種茁壯的可能，因為他們怕內部競爭。例如國民黨跟民眾黨就是缺乏派系，都以黨主席為最大，黨主席可以掌握中常會決定。