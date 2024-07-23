巴黎奧運場館好美！紫色為主超時尚 羽球好手李洋讚：「太帥了」
2024巴黎奧運即將在3天後開幕，本屆奧運羽球場設計以「紫色」為主，也是這次奧運主色，不但跑道、場館內裝都以法國國花「鳶尾花」為主，中華羽球隊成員進館訓練的第一時間反應，皆對這樣特別色系感到相當驚艷。而舉辦巴黎奧運羽球賽事的愛迪達體育館，是本屆少數的新建場館，耗資1.25億歐元（約新台幣45億元），今年5月初就曾在這裡舉辦過國際羽球總會（BWF）法國公開賽，也當作是奧運場館的驗收賽事。根據《中央社》報導，中華男雙「麟洋配」之一的李洋表示，之前看照片的時候覺得是很神奇的顏色，「但到現場之後才發現，真的蠻漂亮的，我覺得非常的帥。」
記者吳政紘/綜合報導
法國奧運為何以紫色為主色？ 代表性為何
法國人認為，鳶尾花代表著「光明」和「自由」，能顯現出這個民族純潔、尊嚴和光明磊落的特性，法國是百花齊放的國度，巴黎更有「花都」的美譽，但其實法國沒有正式的國花。鳶尾花是法國人心中的國花。鳶尾花的全名是香根鳶尾（Iris Pallida）」，因為其如蝴蝶展翅翩翩飛舞的特殊花型和豔麗藍紫花色，又被稱作「藍蝴蝶鳶尾」。
這次奧運主要以紫色為主，不管是田徑場，賽道還是周邊的規劃等，都展現出「花都」的浪漫性格，讓選手也都感受到「自由、平等、博愛」等元素。
中華羽球隊本屆有戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨取得參賽資格，昨進入比賽場館愛迪達體育館先適應場地。身為浪漫之都的巴黎，在顏色使用別出心裁，田徑場等地方都把色系改成「鳶尾花紫色」，所以羽球館也變得夢幻。
過往羽球場普遍以綠色為主，只有年終總決賽主要使用紅色，巴黎奧運雖然在地板仍維持綠色，但周邊顏色都採紫色系，場館整體看起來相當特殊，身經百戰的球員都感到很不一樣。
中華男雙「麟洋配」之一的李洋表示，之前看照片的時候覺得是很神奇的顏色，「但到現場之後才發現，真的蠻漂亮的，我覺得非常的帥。」
愛迪達體育館今年3月舉辦法國羽球公開賽，當時戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨都有參賽，不過法國巴黎奧運，場館還有重新整修，球員需要重新適應。