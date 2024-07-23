詹皇盡顯英雄本色！德國主帥無奈嘆息　AD：他到45歲都還能這樣打

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本場比賽結束後，美國隊明星大前鋒Anthony Davis情不自禁地說了一聲：「LeBron James！LeBron Raymone James！」在訪問者的追問下，他感嘆道，「他（James）就算到了45歲都還能這樣打。」
此役James攻下20分6助攻4籃板，末節最後4分鐘4投4中，連得11分，德國全隊在此期間7投2中，僅得6分，他帶領美國男籃以92：88擊敗德國，以熱身賽5戰全勝之姿前進巴黎奧運正賽。
德國男籃主帥Gordon Herbert受訪時表示，德國隊在第三節球隊打出了最好的表現，掌控了比賽節奏，但最後一個叫LeBron James的球員跳了出來打出了一些非常棒的回合，言詞之中全是無奈。
詹皇鼓舞全隊 拿下最後6勝
比賽結束後，James以領袖身分向全隊喊話，要大家集中精神面對真正的挑戰：「我們經歷了一些逆境，這很好。我們連續兩場比賽曾落後於對手，這對我們來說是很棒的事情。像KD剛才說的，真正的挑戰現在開始了，我們有6場比賽要去贏，我們要一場一場來。」
美國男籃在巴黎奧運上，將於28日晚上11點對決強敵塞爾維亞，這將是他們這屆賽會的第一場比賽。
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