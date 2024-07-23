巴黎奧運／中華隊最大金牌庫！連四屆舉重奪金　郭婞淳領軍拚5金

南蘇丹男籃根本沒有錢買球鞋！首度打進巴黎奧運　幕後英雄是他

南蘇丹男籃之所以崛起，跟Luol Deng脫不了關係，他也是打進巴黎奧運的幕後推手。（圖／美聯社／達志影像）
南蘇丹男籃之所以崛起，跟Luol Deng脫不了關係，他也是打進巴黎奧運的幕後推手。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

南蘇丹男籃在今年巴黎奧運將會是「黑馬」，雖然南蘇丹是「壓線」以第12名進入籃球項目，甚至比日本男籃等球隊評比，實力更差，但在奧運熱身賽部分，南蘇丹以1分惜敗美國，南蘇丹沒有室內球場，也沒有球員買得起籃球鞋，但他們打進奧運，也讓世界看到南蘇丹，這一切的幕後功臣，就要回到前NBA芝加哥公牛隊主將鄧恩（Luol Deng）身上，他可說是南蘇丹的籃球教父。巴黎奧運南蘇丹被分在C組，同組的有美國、塞爾維亞、波多黎各，南蘇丹不但震撼世界，也是最新的籃球新興國家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南蘇丹的崛起　經過內戰的難民籃球隊

要知道南蘇丹沒有室內的正規籃球場，經過籃球主席Luol Deng多年努力，不但打進奧運，也透過籃球凝聚民心、給予整個國家極大的鼓舞與勇氣。這是南蘇丹第一次打進奧運籃球項目。巴黎奧運南蘇丹被分在C組，同組的有美國、塞爾維亞、波多黎各。

Luol Deng不僅在籃球場上有著卓越的表現，退役後更致力於推動南蘇丹籃球的發展，將許多旅外球員和 NBA 邊緣球員聚集到一起，形成了一支具有競爭力的隊伍。

南蘇丹陣中不乏NBA資歷球員，包括2019-20賽季效力76人隊的Marial Shayok、2022-23賽季效力公牛隊的Carlik Jones、曾效力湖人的Wenyen Gabriel、現效力黃蜂隊的JT Thor。

南蘇丹球員Nuni Omot是難民營出生，曾在台灣T1聯盟台中太陽隊效力，而他也多次提到，南蘇丹沒有室內球場，一切練球都在刻苦、大太陽下奮鬥，也造就他們的鬥志。

南蘇丹對抗美國　讓世界看到他們

南蘇丹籃球隊在面對籃球超級強權美國男籃時，展現了無畏的戰鬥精神。儘管實力上有所差距，南蘇丹隊員們依然能夠在比賽中一度領先，展現出他們的潛力和努力。

南蘇丹在熱身賽上半場最多領先美國隊達16分，最後才因失手未能逆轉，但這也點出美國隊的隱憂，美國隊外線實力能否穩定，將會是在奧運會上的對決關鍵。

南蘇丹球員Wenyen Gabriel表示：「我們國家沒有室內籃球場。我們沒有那樣的東西。我們是一群難民，每年都會聚在一起度過幾個星期……這對我們來說比籃球重要得多。」

南蘇丹籃球總會主席Luol Deng他不僅資助多個難民組織，促進南蘇丹教育發展，也自費資助南蘇丹國家隊，找來不少身手優異的好球員。

經過內戰、難民，還有不少資源缺乏狀況，南蘇丹企圖用這次奧運「翻轉」人生，也要讓世界看到這支「難民」籃球隊的影響力。

▲南蘇丹在籃球FIBA世界盃男籃小組賽中89:69大勝中國大陸，取得隊史在世界盃的首勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲南蘇丹在籃球FIBA世界盃男籃小組賽中89:69大勝中國大陸，取得隊史在世界盃的首勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲南蘇丹以101:78戰勝安哥拉，取得本屆世界盃非洲賽區唯一的奧運名額。（圖／取自FIBA）
▲南蘇丹以101:78戰勝安哥拉，取得本屆世界盃非洲賽區唯一的奧運名額。（圖／取自FIBA）


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

巴黎奧運／美國隊熱身賽後2戰有隱憂　Curry：我們是可能被擊敗的

美國男籃奧運熱身賽92:88擊敗德國！詹皇第四節狂攻11分接管比賽

巴黎奧運／奪牌大國強項一覽！美國1061金最狂　Phelps締23金障礙

巴黎奧運／最肉慾奧運？主辦方準備30萬個保險套　有望破歷史紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選