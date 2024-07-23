南蘇丹男籃根本沒有錢買球鞋！首度打進巴黎奧運　幕後英雄是他

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要知道南蘇丹沒有室內的正規籃球場，經過籃球主席Luol Deng多年努力，不但打進奧運，也透過籃球凝聚民心、給予整個國家極大的鼓舞與勇氣。這是南蘇丹第一次打進奧運籃球項目。巴黎奧運南蘇丹被分在C組，同組的有美國、塞爾維亞、波多黎各。
Luol Deng不僅在籃球場上有著卓越的表現，退役後更致力於推動南蘇丹籃球的發展，將許多旅外球員和 NBA 邊緣球員聚集到一起，形成了一支具有競爭力的隊伍。
南蘇丹陣中不乏NBA資歷球員，包括2019-20賽季效力76人隊的Marial Shayok、2022-23賽季效力公牛隊的Carlik Jones、曾效力湖人的Wenyen Gabriel、現效力黃蜂隊的JT Thor。
南蘇丹球員Nuni Omot是難民營出生，曾在台灣T1聯盟台中太陽隊效力，而他也多次提到，南蘇丹沒有室內球場，一切練球都在刻苦、大太陽下奮鬥，也造就他們的鬥志。
南蘇丹對抗美國 讓世界看到他們
南蘇丹籃球隊在面對籃球超級強權美國男籃時，展現了無畏的戰鬥精神。儘管實力上有所差距，南蘇丹隊員們依然能夠在比賽中一度領先，展現出他們的潛力和努力。
南蘇丹在熱身賽上半場最多領先美國隊達16分，最後才因失手未能逆轉，但這也點出美國隊的隱憂，美國隊外線實力能否穩定，將會是在奧運會上的對決關鍵。
南蘇丹球員Wenyen Gabriel表示：「我們國家沒有室內籃球場。我們沒有那樣的東西。我們是一群難民，每年都會聚在一起度過幾個星期……這對我們來說比籃球重要得多。」
南蘇丹籃球總會主席Luol Deng他不僅資助多個難民組織，促進南蘇丹教育發展，也自費資助南蘇丹國家隊，找來不少身手優異的好球員。
經過內戰、難民，還有不少資源缺乏狀況，南蘇丹企圖用這次奧運「翻轉」人生，也要讓世界看到這支「難民」籃球隊的影響力。
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