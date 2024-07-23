巴黎奧運／美國隊熱身賽後2戰有隱憂　Curry：我們是可能被擊敗的

我是廣告 請繼續往下閱讀
最後兩場比賽，美國隊對上南蘇丹和德國都打得很驚險，後者是當屆世界冠軍，還可以理解，但前者陣中沒有一名NBA先發級球員，依舊能讓「山姆大叔」陷入苦戰，這說明世界各國和美國之間的差距正在變小，美國男籃在高水平賽事中儘管實力上仍有優勢，但也沒有太多容錯率。
不過比起東京奧運那一支美國隊在熱身賽和開幕戰都嚐到敗績，目前這支巴黎奧運美國男籃至少很快就展現出他們在解決問題上的能力，在最艱困時期能有人可以挺身而出幫球隊拿下比賽。現在就看Kevin Durant這一名「關鍵傷兵」，能否在正賽前回歸了。
Curry：打好細節、打得紮實和有韌性
檢討這兩場熱身賽，Curry認為如果球隊不注意細節，那是有可能會被打敗的，「在獲得額外的球權、避免過多失誤和犯規方面，這些與我們進攻無關的東西，球隊應該要做得更好。而且雖然James在第4節接管比賽，為我們帶來了重要的提升。但是在進攻端，我們還沒有發揮出最佳狀態。」
「不過，當我們專注於防守和籃板時，沒有人能真正打敗我們。這就是我們最近兩場比賽能夠逆轉的原因。」Curry重複他上一戰的總結的東西，再次強調只要打好細節，打得紮實、堅韌，就沒有人能真正打敗美國隊。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。