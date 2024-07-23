Juan Soto單場雙響炮！洋基9：1痛宰光芒　條紋軍團全場猛敲5轟

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本場比賽洋基推派明星左投Carlos Rodon先發，他賽前已經連續6場先發出戰都無法奪勝，還一度吞下5連敗，而光芒則派出28歲右投Zack Littell迎戰。
洋基此戰是率先發動攻勢的一方，2局下半靠著Austin Wells與Anthony Volpe分別敲出陽春砲，率先取得2：0領先。4局下條紋軍再靠著內野工具人好手Oswaldo Cabrera在二、三壘有人情況下，一棒敲出適時安打，擴大領先來到4：0。
5局上光芒總算有所回應，靠著Jose Siri敲出中外野方向陽春砲，也是個人連2戰開轟，幫助光芒追回1分。5局下洋基再度反擊，靠著本季先前表現不佳的老將DJ LeMahieu敲出本季首轟，洋基5局打完仍以5：1取得領先。
Soto單場雙響炮助陣 洋基9：1輕取光芒
比賽來到後半段，洋基攻勢仍然不打算停歇，左打重砲Juan Soto在7局下先敲出右外野陽春砲，這支全壘打擊球初速達112.1英哩，飛行距離424英呎；8局下Soto個人第5度上場打擊，他又在壘上有人情況下將球扛出右外野，這是一發3分砲，本季第24、25轟同場出爐，洋基牛棚最終順利接續守成，終場就以9：1輕取光芒。
洋基明星左投Carlos Rodon今日終於回穩，他主投7局共用了101球，有67顆為好球，僅被敲出2支安打，包含1轟失掉1分，並狂飆10次三振，繳出優質先發內容，也順利奪下本季第10勝（7敗），賽後防禦率則略降至4.42。