名家論壇》蕭徐行／暫時處分裁准　吹動朝野對立號角

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全黨共同催動民粹，動員仇恨來鬥爭在野黨，成為了賴清德維穩政權，追求連任的主要行動。賴清德總統日前即表示，藍白通過國會改革案，民進黨政府發起釋憲大戰，要求憲法法庭針對暫時處分進行準備程序，若政黨沒接受大法官解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。總統主動翻桌鬧事，對抗在野政黨，完全無視民眾這幾個月來深受停電、通膨之苦，硬要在政治領域挑起爭端。
賴清德這樣的鴨霸，發起國會改革的藍白兩黨並未因此得利，甚至牽連到面對綠營發起基隆市長罷免案的左支右絀，根本原因就在於提出國會改革時立論基礎不足，宣傳力道不強，加上一般民眾對於國會改革毫不關心，才使得藍白兩黨的強攻無法重傷賴清德政府。
台灣民意基金會針對「民眾是否能接受暫時處分的結果」進行民調，結果顯示，若憲法法庭做出「暫時處分」的決定，約有五成一的民眾可以接受，二成七的民眾不能接受；而從政黨支持傾向分析，民進黨支持者，六成四能接受，一成六不能接受；國民黨支持者，三成六能接受，四成六不能接受；民眾黨支持者，五成能接受，四成不能接受；中性選民，四成能接受，二成一不能接受。
國民黨三分之一支持者也同意憲法法庭最後若做出「暫時處分」的決定就要接受。難怪賴政府毫不在乎立法院會七月中通過的「邀請總統進行國情報告」決議案。總統府的態度是，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。
另外，若憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決，約四成九民眾大致上能接受，三成三不能接受，有近半數國人已做好接受憲法法庭 「國會改革修法違憲」的心理準備。進一步分析，以政黨支持傾向觀察，對憲法法庭最後若做出「立院職權新法違憲」的判決，民進黨支持者，七成一能接受，一成七不能接受；國民黨支持者，三成一能接受，五成五不能接受；民眾黨支持者，三成八能接受，五成一不能接受；中性選民，三成七能接受，二成八不能接受。同樣的，綠營支持者多數能夠接受憲法法庭做出違憲的判決，而藍白支持者則至少也有三分之一者接受這項決定。這也是賴清德敢嗆聲，若政黨沒接受大法官解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」的論調。
目前看來，國會改革法案「被違憲」的機率升高中，藍白兩黨面對這種變局是否已有對策？其實民進黨立委也能在國會改革法案中得到更多立法委員監督行政權的權力，遺憾的是執政黨對於國會改革處處閃避，擔心過去八年執政所遺留的弊案被挖掘公開，所以對於國會改革改以對抗的角度視之，覆議、民意動員、釋憲、甚至要求發動不信任投票、倒閣以及解散國會的主張，說穿了都是因為民進黨執政權在握，希望藉由仇恨動員鬥倒在野黨，讓2008年的選舉再次遙遙領先，勝券在握。
如果藍白兩黨的反制力道不足，相對的，將對於基隆市長罷免案兩造的氣勢產生敵漲我消之勢。雖然基隆是非綠陣線大於綠營的情勢；但是國民黨如果不能事先採取強硬的姿態，凝聚意識動員支持者出來反對罷免案，那麼高雄市長被綠營做掉的情狀還會發生。尤其民進黨已擺明動用國家的力量介入地方首長罷免案，國民黨皮繃不緊不行。基隆罷免案的成敗將關乎2026年的九合一地方大選的結果，更牽動未來藍白能和否以及2028年賴清德能否連任。
長期執政是對民進黨人最有利的局勢，所以，就算各派系之間有各種衝突糾紛，「鬥而不破」一向是綠營群眾對於政治人物的起碼要求；這也是阿扁執政時期，即使執政千瘡百孔，貪腐叢生，民進黨的支持度仍能維持三成到約四成左右。綠營們深知覆巢之下無完卵，大樹之下好遮蔭的道理。
國會改革民調的答案告知藍白政治人物，民眾並不熱衷於非民生性議題，兩黨領導人必須改弦易轍，尊重民心，尤其綠營為了追求連任，正無所不用其極地發起追剿政敵的作為。藍營再不發起積極作為，不僅無法應付綠營的攻勢，相對的也無法讓民眾黨服氣，願意在2026、2028兩次大選促成藍白合，那麼，民進黨長年執政的夢想不遠矣！
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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