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中常委賴清德掌握過半！黃暐瀚揭「2大硬傷」　預言綠營未來走向

▲民進黨21日召開全代會，親賴的林宜瑾抽到四號未當選，難掩失落表情。（圖／資料照片）
▲民進黨21日召開全代會，親賴的林宜瑾抽到四號未當選，難掩失落表情。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

民進黨21日召開全代會，也是總統賴清德執政後首度中央黨職改選，黨內權力結構首次重新洗牌，10席中常委中，新賴系拿下6席次，成最大贏家。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，賴清德實質掌握中常會過半席次，表面上看是「平盤」，實際上卻是「硬傷」。

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黃暐瀚在臉書發文指出，民進黨全代會改選中常委10席，最後親賴6席、非賴4席，賴清德實質掌握中常會過半席次，表面上看是「平盤」，實際上卻是「硬傷」。雖然民主活水洪申翰意外抽中一席，加上友賴的正國會陳茂松、湧言會王定宇，還有綠色友誼連線的鍾佩玲，親賴依舊維持6席，但在「三票中執委就可以選上一席中常委」的基本遊戲規則下，新系拿9票、英系才4票，沒想到最後結果新系、英系卻都是「兩席常委」作收，用這個角度看，就能理解為何會說新系這次吃下了一記「硬傷」。

黃暐瀚續指，「票數掌握力不夠」，林宜瑾差1票進到第二輪，蓋林宜瑾的那票，在呂林小鳳的圈票處出現指紋按捺，被判定廢票。投票前新系最擔心的跑票或廢票，終究還是發生；「抽籤運勢不強」，四位2票的中執委要抽第二輪，包括陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰，唯一落馬的，就是新系林宜瑾。

黃暐瀚表示，林宜瑾身為賴清德嫡系子弟兵，中執委選完算票明明票數夠（新7、燦2），但最後卻開不出三席中常委，顯示賴清德的「宰制力不夠、運勢也不足」，面對非賴四席的「意見（異見）」，未來兩年民進黨的權力核心中常委，未必會是一言堂。


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