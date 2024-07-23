文大北海岸社區韌性USR計畫 獲頒台灣教育永續影響力獎
中國文化大學永續創新學院的北海岸社區韌性USR計畫，獲得國際永續教育協會頒發的「教育影響力獎-永續影響力組」，彰顯師生在永續發展與社會責任方面的卓越成就，已於最近受邀參加在臺北圓山花博爭豔館舉行的「國際教育創新博覽會」策展，展示文化大學永續發展實力，並接受頒獎。
記者林則澄／台北報導
文化大學永續創新學院院長方元沂表示，北海岸社區韌性USR計畫是以北海岸的金山、萬里、三芝作為基地，進行大學社會責任行動的實踐，「我們透過跨領域教學，鼓勵學生利用自身專業，對北海岸地區的永續需求提出解決方案，推動學用合一的有意義學習。例如，三芝故事館、金包里慈護宮、金山六股社區發展協會，法律系學生已定期駐點提供公益法律諮詢。」
文化大學教育學系助理教授陳盈宏提到，北海岸社區韌性USR計畫，是以優質教育為核心，通過多元課程與活動，促進學生與在地業師共同研發以及推廣在地永續教材，包括北海岸軟絲復育生態教育桌遊、北海岸人物誌敘寫、永續教育營隊和在地繪本等，都是推動永續教育的重要成果。
文化大學表示，永續創新學院獲此殊榮，不僅是對學校長期推動大學社會責任與永續教育的肯定，更是代表師生持續合作在地社區，致力於推動永續發展的決心與努力。