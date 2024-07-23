7月除息！有10檔債券ETF完成填息 00945B殖利率近8%
隨著美國聯準會降息態勢逐漸明朗，近一周債券ETF明顯增溫，統計7月除息的36檔債券ETF中，已有10檔順利完成填息，包括包括00945B、00942B、00933B、00773B、00772B、00741B、00696B、00694B、00695B、00784B，配息頻率月配與季配各半，填息天數落在2到5天之間，其中又以00945B表現相對亮眼，年化殖利率達8%。
記者許家禎／台北報導
統計7月除息的36檔債券ETF中，已有10檔順利完成填息，其中又以凱基美國非投等債ETF（00945B）表現相對亮眼，7月16日首次配息端出的8%年化殖利率，並僅花5天就完成填息，加上近一周股價表現穩步向上，顯示在市場對降息預期及高票息率吸聚人氣的推波助瀾下，00945B吸引投資人青睞，參與除息的投資人，已實現債息價差兩頭賺。
法人指出，非投資等級債買氣升溫也反映在資金流向上，觀察7月以來的債市資金流向，可以發現淨流入明顯增溫，其中又以非投資等級債基金翻揚態勢最為明顯，從前兩周的資金淨流入分別為4億美元、9億美元，到最近一周淨流入三級跳到44億美元。
凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，美國現任總統拜登宣布放棄競選連任，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、升高中美貿易衝突、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，美國十年期公債殖利率陷入震盪拉扯。
鄭翰紘現階段在政經不確定性消除前，建議投資人可先聚焦息收相對較高的短天期美國非投等債；等到時序更接近聯準會啟動降息循環，投資人可彈性調整債券投資部位，適時加碼中長天期全球投資等級債券，迎接降息行情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。