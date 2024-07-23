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美國男籃輪換模式逐漸清晰！Kerr仍對KD有信心　Haliburton邊緣化

▲美國隊即將前往巴黎奧運，球隊陣容和輪換的輪廓大致有一個雛形，但仍然在等待「KD」Kevin Durant回歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊即將前往巴黎奧運，球隊陣容和輪換的輪廓大致有一個雛形，但仍然在等待「KD」Kevin Durant回歸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃在今（23）日的巴黎奧運熱身賽以92：88擊敗德國隊，他們以5勝0敗的戰績前進奧運正賽。目前美國隊陣容和輪換的輪廓大致有一個雛形，球隊仍然在等待「KD」Kevin Durant回歸，在Joel Embiid不穩的情況下，Bam Adebayo和Anthony Davis得到更多時間，而在後場方面Tyrese Haliburton則正悄然無息地退出輪換。本屆美國隊的優勢是深度，他們實際上可以湊出兩套有競爭力的先發陣容，Edwards和Tatum比之Holiday和Booker並無本質上差別，Kerr可以隨時針對對手陣容和球員狀態做出鋒線和後場陣容的調整。

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美國在熱身賽輪換模式逐漸清晰

美國隊在奧運前的最後一場熱身賽，球隊排出Stephen Curry、Jrue Holiday、Devin Booker、LeBron James、Joel Embiid這樣一套先發陣容，James、Curry和Embiid三人是目前先發陣容中唯一不變的人選，上一屆東京奧運的後場主力Booker和Holiday，則很可能在正賽開始後競爭其中一個先發位置。

而雖然Embiid的先發地位始終沒有動搖過，Steve Kerr給予他很多信任和信心，但Bam Adebayo和Anthony Davis兩名長人的重要性正在增加，在對德國一戰的關鍵第四節，Kerr讓Stephen Curry、Anthony Edwards、Jayson Tatum、Bam Adebayo and Anthony Davis率先出戰，也吹響了反攻號角。

本屆美國隊的優勢是深度，他們實際上可以湊出兩套有競爭力的先發陣容，Edwards和Tatum比之Holiday和Booker並無本質上差別，Kerr可以隨時針對對手陣容和球員狀態做出鋒線和後場陣容的調整。

Haliburton上場時間不斷減少　對德國一戰整場坐板凳

唯一在輪換中狀況比較堪憂的是Tyrese Haliburton，他在熱身賽的使用時間不斷下滑，對上加拿大時還有20分鐘，對上塞爾維亞時15分鐘，對南蘇丹只剩7分鐘，今天對上德國更是一分鐘都沒上。

當Derrick White更適應這支球隊，他應該就會在第二陣容中取代Haliburton，如果Durant能順利回歸，Haliburton可能就不會進入奧運輪換陣容，這一名來自印第安納溜馬隊的後衛正逐漸失去教練團的信心。

Kerr仍在等待KD回歸

因為小腿拉傷得原因，Durant 5場奧運熱身賽全部缺陣，Kerr雖強調從來沒有替換他的想法，但也坦言「本想讓他在倫敦打一場比賽，但是事情沒有向我們希望的那樣發展。」

「之前他受傷復出後仍然是那個KD，他是有史以來技術最好的球員之一，因此我們希望他盡快回歸，我認為他會很快適應球隊。」Durant是東京奧運美國隊能奪金的關鍵，他被認為是FIBA史上最佳得分手之一，他是美國隊完成連霸的重要一角。


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