張學友大陸巡演又出狀況！聲音沙啞、90度鞠躬道歉：終於撐到現在
62歲「歌神」張學友日前來台開唱，因為感染呼吸道融合病毒（RSV），緊急取消3場演唱會。沒想到近日在中國大陸開唱，他的身體再次出狀況，聽到他用有些沙啞的聲音對全場觀眾鞠躬道歉，表示「非常高興終於可以撐到現在」，似乎有些吃力，但他同時向觀眾保證，除了多喝水，自己不會少唱一首歌，讓不少粉絲看了相當感動。
記者朱祖儀／綜合報導
張學友「60+世界巡迴演唱會」幾乎每場表演都是又唱又跳，沒有絲毫喘息空間，近日到了大陸杭州開唱，沒想到他身體又出狀況。從粉絲上傳的影片中看到，他在聊天環節表示，「非常高興終於可以撐到現在了，今天因為有點狀況嘛，我自己的聲音，然後會影響我自己的集中力，會有些時候在想該怎麼唱、怎麼唱，可能有些時候會忘記怎麼跳舞」，可以聽到他的聲音略微沙啞，喉嚨似乎不太舒服。
接著張學友也90度鞠躬向在場觀眾致歉，表示「不好意思，也謝謝大家一直陪我到現在」，且說自己已經盡力了，同時保證除了會多喝一點水之外，不會少唱一首歌，仍為歌迷盡心盡力，讓台下粉絲看了相當感動，不停為他歡呼。許多歌迷事後也大讚，「雖然講話嗓子啞了，但一點都沒耽誤唱歌，這就是歌神的功力，我在現場都被震撼到了」、「心疼歌神，我是7月14日去看的，那天狀態很好，希望他可以好好保重。」
日前張學友在台北小巨蛋開唱，也因感染呼吸道融合病毒（RSV），取消3場演唱會休養，當時最終場時，他也說「RSV病毒它對我很不客氣，一直攻擊上呼吸道跟肺，讓我很困擾！」並在演唱會上頻頻吐痰，3度向歌迷道歉，但他強調，「我已經在享受了，在舞台上為大家表演就是我最享受的，所以我會盡力為大家表演。」