曾馨瑩「回眸一笑絕美照」郭台銘拍的？她淘氣挑眉親自給答案
49歲曾馨瑩和大24歲鴻海集團創辦人郭台銘結縭近16年，兩人共同養育1子2女，近來曾馨瑩帶小孩遠赴歐洲過暑假，21日在IG分享一張回眸一笑的照片，網友直指是郭董親自掌鏡的愛之視角，對此，曾馨瑩本人釋疑：「是兒子的視角！」
記者楊穎軒／綜合報導
曾馨瑩更新IG貼文，放上人在法國旅行的相片，她戴著米色鴨舌帽，一頭中長髮散落肩上，穿藍白條紋襯衫，側揹要價12萬的LV鉤織托特包，充滿度假風情，曾馨瑩漫步在南法濱海小鎮的人行道上，天色漸暗參雜路燈的光暈，以及些許因為晃動而失焦的鏡頭，讓回頭淺笑的曾馨瑩散發朦朧美。
貼文發布後，好友蔡依珊留言：「Miss u, beautiful !」許多網友表示：「好浪漫...好青春...好陽光」、「馬蒂斯的海岸」、「風景美，人更美」、「回眸一笑百媚生」、「幸福滿溢笑容喔！」
其中有網友驚喜地說：「郭董視角！」曾馨瑩看到後親自回覆留言，糾正：「是我兒子的視角！」澄清該篇PO文的兩張照片都出自約14歲兒子之手，而另一張相片，曾馨瑩直接坐在沿岸邊的石頭上，眺望海景和月光，構圖十分唯美，可見曾馨瑩非常滿意老二的攝影技術，才會為此特別發一篇貼文。