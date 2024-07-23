拜登拋退選震撼彈改挺賀錦麗 沈富雄：「這人」腳都軟了
美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布退選，並表態將支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選總統。對此，前立委沈富雄表示，「今天清晨拜登的宣布，是布林肯跛腳，現在布林肯去什麼地方，人家都會覺得『你答應的說了算嗎？』如果我是布林肯，我老闆說不幹了，我拿著公事包要去機場搭飛機的時候，我腳都軟了。」
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄22日在廣播節目《POP大國民》指出，美國總統競選的過程，比當總統還累，他覺得美國總統沒事幹，以國際事務來說，是布林肯在當總統。沈富雄認為，「今天清晨拜登的宣布，是布林肯跛腳，現在布林肯去什麼地方，人家都會覺得『你答應的說了算嗎？』如果我是布林肯，我老闆說不幹了，我拿著公事包要去機場搭飛機的時候，我腳都軟了。」
沈富雄斷言，拜登退選後，被提名的不一定會是賀錦麗，「但賀錦麗也有她的優勢，因為她是自己人、圈內人、拜登最親信的人，賀錦麗就接近性、親密性有她的優勢，缺點也沒啥大缺點，加州現在好像很亂，這帳有人就把這算在她頭上。」沈富雄也說，拜登這4年並沒有認真在栽培賀錦麗，「所以賀錦麗到目前為止的總體評價不夠亮眼，民主黨其實不會沒有人，但他們的制度，就算有人也難得有表現的機會。」