道奇將James Paxton指定讓渡！奪8勝排行全隊第2　美媒曝關鍵因素

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根據大聯盟官網道奇隨隊記者Juan Toribio報導，洛杉磯道奇今日確定將James Paxton放進指定讓渡（DFA）名單，隨後將拉上年僅25歲的潛力右投River Ryan。Paxton本季至今共替道奇隊先發出戰18場，戰績為8勝2敗，與王牌投手Tyler Glasnow並列球隊第2多，防禦率為4.43，每局被上壘率則為1.45。而在Paxton主投的89.1局當中，他共投出64次三振、48次保送，並失掉44分責失。
近幾場先發雖不穩定 但Paxton幫道奇吃不少局數
而James Paxton雖然近幾場先發出戰表現都不穩定，也曾單場慘失9分，但35歲的他仍能夠偶有佳作，同時身體狀況也相當健康，在道奇如今遭遇投手傷病潮的情況下，他也幫助球隊吃下不少局數，可說是仍有一定貢獻。
「我真的不知道當我拿到球，並站上投手丘時會發生什麼事。我在場上總是全力以赴，有時我能夠發揮得很好，有時卻不然，我認為這就是我表現不夠穩定的原因。」James Paxton美國時間週日受訪時說到。
而記者Juan Toribio最後也透露，道奇未來10天內還會再有動作，陣容可能會發生不小變化，「道奇隊做出James Paxton的決定，不會是他們本週最後一次40人名單的變化。Tyler Glasnow準備歸隊，Clayton Kershaw也要回來了，這需要球隊積極的陣容調整和在40人名單中做出決定。最近十天之內，道奇隊的陣容可能會發生很大變化，Paxton只是第一步。」