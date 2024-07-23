陶晶瑩突發文「暫別台北」！李李仁感性曝不捨心情：我們要好好的
藝人陶晶瑩與老公李李仁婚後一起育有一對兒女，夫妻倆為了支持愛女荳荳的籃球夢，在2021年的時候，親自陪著女兒一起去加州的高中就讀，先前還為了參加女兒的畢業典禮特地飛到美國，可見一家人感情相當要好。而荳荳近期放暑假回台北，前陣子還陪著爸爸一起參加台北電影節典禮，沒想到陶晶瑩昨（22）日突然在社群發文寫道：「暫別台北，我的暑假結束了。」暗示將再度與家人分離，而李李仁也發文表達不捨的心情，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
陶晶瑩在臉書發文寫道：「暫別台北、暫別狗勾、暫別我們的便利商店。」並透露自己跟女兒在即將飛行的凌晨，一起前往安靜的店面，「滿月微暈的夜風、吹著我們的不捨，我點了茶葉蛋和氣泡水、女兒選了海鮮焗烤飯，然後像在自己家的客廳一樣，慢慢聊天。」陶晶瑩感性表示：「雖然暑氣依舊熱烈，但是我的暑假結束了～謝謝一切的美好。」字裡行間讓人感受到她相當不捨。
而老公李李仁也在社群上有感而發的寫下：「小時候我記得很喜歡坐飛機！但這幾年很不喜歡，因為飛行就是要分離！」不過李李仁也明白「分離是為了下次的相聚」，隔空向家人喊話：「我們都要好好的！好好吃飯、好好睡覺、好好過每一天。」希望大家要珍惜、把握當下。
此外，製作人王偉忠近日在中廣「欸！我說到哪裡了？」節目中專訪陶晶瑩的18歲愛女荳荳，荳荳過去愛上籃球，為了打球主動向媽媽要求要去美國讀高中，以便未來鋪路進入WNBA，沒想到到美國加入高中校隊練習後，徹底認清職業夢是個走不下去的死巷。
荳荳在廣播節目中表示：「如果不去試，永遠不知道是不是真的這麼難！」加上球隊裡面只有她一個亞洲人，面對不友善的「歧視」曾讓她差點憂鬱，後來她學著改變心態，知道對方有敵意，但自己並沒做錯事，秉持信念做好自己，才逐漸找回自信。荳荳也透露自己申請上了喜歡的科系，之後會在美國繼續讀大學，希望有朝一日可以夠站上舞台成為巨星。