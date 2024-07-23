拜登退選挺賀錦麗《辛普森》又神預言？他曝心機操作內幕
美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，隨後哏圖、影片在社群平台上瘋傳，就有網友發現，《辛普森家庭》角色「麗莎辛普森」（Lisa Simpson）當選美國總統時，穿搭與賀錦麗非常相似，直呼「又一次神預言」。對此，我國國安會前副秘書長楊永明認為，賀錦麗的公關很會操作，蹭《辛普森家庭》的味道居多。
記者王德蓉／綜合報導
2000年播出的《辛普森家庭》，第11季的第17集，主角之一的麗莎當上美國首任女總統，她身穿紫色套裝，並戴著珍珠項鍊，竟和現任副總統賀錦麗於就職大典當天的穿搭如出一轍，立刻引起網友討論。如今拜登宣布退選，民主黨換上賀錦麗參選的可能性最高，網友紛紛留言直呼「辛普森家庭預言又快中了」、「嚇到從床上摔下來」。若賀錦麗真的爭取到民主黨支持，並真的在11月總統大選贏得勝利，將實現《辛普森家庭》之中麗莎當上總統的畫面。
對此，楊永明22日在節目《新聞大白話》表示，賀錦麗的公關非常厲害，從她競選檢察長時就為她打點相關事務，他也認為賀錦麗之所以穿著與麗莎極為相似，可能是她的公關刻意要蹭《辛普森家庭》。