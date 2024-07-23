逼宮拜登內幕曝！民主黨內上演「宮廷戲」 傳威脅：不退選就罷免
美國總統拜登21日閃電宣布退選，並欽點副總統賀錦麗作為繼任者，此舉引發國際間熱烈討論。由於拜登先前在電視辯論中的表現失利，再加上高齡、健康問題始終成為箭靶，民主黨內出現「換登」聲浪，有消息人士透露，民主黨內的高層人士威脅拜登退選，否則將強行將他罷免。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，民主黨高層為了阻止拜登尋求連任，策劃了一連串完美的「逼宮策略」，有一名與拜登家族關係密切的家族人士透露，這部「宮廷戲碼」已經延續數週，但拜登不死心，面對黨內施壓時，表現出憤怒、偏執和沮喪的態度。
報導指出，在「換登」計畫當中，其中一部分是讓拜登在上月舉行的電視辯論中表現失利，讓民主黨人士相信拜登無法代表黨內參選。以當時結果來看，拜登在與共和黨候選人川普的辯論中，表現不佳，多次困惑、目光呆滯，甚至還一度失神。儘管拜登表示是行程太緊湊導致失常，但仍支持度仍大幅下滑。
隨著要求拜登退選呼聲高漲，他仍堅持選到底。因此黨內大老直接威脅他將啟動美國憲法第25條修正案，以不適任美國領導人為由迫使他下台。
拜登在宣布退選後，表態支持賀錦麗作為繼任者，代表民主黨參選，現在有非官方統計顯示，賀錦麗已爭取到夠多的代表票，可獲得民主黨總統候選人提名。不過消息人士表示，民主黨8月可能會在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上強力支持亞利桑那州參議員、前宇航員凱利（Mark Kelly）。