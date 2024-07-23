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Markkanen太貴！勇士和爵士談判降溫　美媒：雷霆有能力滿足報價

▲Lauri Markkanen在今年夏天一直是NBA球員市場上的大魚之一，金州勇士十分希望能夠得到他，但對於Brandin Podziemski的重視，卻讓他們對於猶他爵士的報價猶豫不決。（圖／美聯社／達志影像）
▲Lauri Markkanen在今年夏天一直是NBA球員市場上的大魚之一，金州勇士十分希望能夠得到他，但對於Brandin Podziemski的重視，卻讓他們對於猶他爵士的報價猶豫不決。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Lauri Markkanen在今年夏天一直是NBA球員市場上的大魚之一，金州勇士十分希望能夠得到他，但對於Brandin Podziemski的重視，卻讓他們對於猶他爵士的報價猶豫不決。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，勇士和爵士隊的交易討論隨著夏季聯賽進行逐漸降溫。由於爵士隊高昂的報價，目前內部消息人士預測唯一能滿足他們的球隊是奧克拉荷馬雷霆，但沒有跡象顯示這支西區的年輕強權會出手。

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勇士想保留Podziemski　交易談判停滯

金州勇士休賽季一直對Lauri Markkanen表現出濃厚興趣，並對這位芬蘭球星提出了實質的報價，他們給出了Moses Moody和多個首輪選秀權，不過爵士隊顯然希望更多，雙方談判停滯的原因在於Podziemski身上，勇士隊顯然不想將他放進包裹，而爵士則希望能得到他。

Brett Siegel透露，消息人士稱，目前Jonathan Kuminga和Podziemski都已退出與爵士隊的交易討論，勇士此前在和洛杉磯快艇討論Paul George的交易時，也沒有將這兩人放進交易名單之中。特別是Podziemski，他被視為金州勇士隊未來保持長期成功的基石，因此儘管爵士隊努力想改變勇士隊的想法，但後者並沒有表現出任何願意讓Podziemski參與進Markkanen交易案討論的原因。

Siegel表示，自7月初以來，勇士隊和爵士隊還沒有達到接近進行交易的階段，雙方之間的對話一直持續到NBA夏季聯賽開始後，但在那之後逐漸降溫。同樣對Markkanen有興趣的還有熱火、灰狼、國王和馬刺，不過雷霆隊可能是新的有利競爭者。

雷霆隊能滿足爵士　但目前沒有跡象會出手

「如果Markkanen被交易，而不是和爵士隊簽下一份新的長期續約合約，那除非爵士得到一個令他們無法拒絕的報價。目前聯盟中只有一支球隊有能力提供上述交易方案，這支球隊就是奧克拉荷馬雷霆隊。」Siegel如此寫道。

Siegel聲稱，雷霆隊準備在這個休賽期增加一名明星球員，聯盟中越來越多的人相信他們將在未來幾個月內進行一項重大交易，不過目前還沒有跡象指出已經擁有Chet Holmgren的他們會對Markkanen出手，爵士隊在休賽季留下後者的機率仍然很高。

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