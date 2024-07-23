巨人重炮Soler給大谷翔平超高評價！讚他是「棒球界最頂尖打者」
舊金山巨人重砲Jorge Soler昨（22）日交手科羅拉多落磯，敲出478英尺的超大號全壘打，超越大谷翔平先前的476英尺紀錄，成為大聯盟本季最遠轟。今（23）日面對洛杉磯道奇隊， Soler期待有機會和大谷翔平同場開轟，並稱讚他是「棒球界最頂尖的打者之一」，展現英雄惜英雄的氣度。
記者林之越/綜合報導
昨敲出最遠轟 超越大谷2英尺
前場面對落磯的比賽，Soler在號稱「打者天堂」的庫爾斯球場，敲出飛行距離高達478英尺的超遠轟，恰巧超越大谷翔平6月19日所敲出的476英呎全壘打，成為大聯盟本季最遠的1支全壘打。
另一方面，大谷翔平也在昨（22）日面對波士頓紅襪的比賽，敲出個人本季第30轟，是個人連續4年單季繳出30轟。目前賽季累積出賽97場比賽，打擊率3成15、30轟、70打點外帶23次盜壘。
根據日本媒體《日刊體育》報導指出，Soler對於敲出本季最遠轟，表示：「我感覺非常好，不只有好好掌握到球，揮棒動作也很順利。」談到將要和同樣擔任第1棒指定打擊的大谷翔平交手，Soler說道：「如果可以同場開轟的話當然很好，他是棒球界最頂尖的打者之一。」