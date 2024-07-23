D社抖出「邊佑錫皇帝侍衛」內幕！警察協助保鑣關人　但沒查護照

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時間來到6月26日邊佑錫出發印尼，仁川機場出境大廳的2號門再聚集大批粉絲，保鑣團隊記取6日教訓，先是在自動門安排2位保鑣形成防護線，但最後失敗，粉絲依然推開門往前衝。
封鎖大門48秒「自動變手動」 警察也有加入！
發生「皇帝侍衛」7月12日當天，為了防止前面2次的狀況發生，保鑣請求警察協助，雙方討論後，決定將自動門「改成手動」，而他們人力從6人新增至8人，1號保鑣跟在邊佑錫身邊，2號、3號、4號、5號保鑣守在2號門，等邊佑錫進入出境大廳後，3號、4號保鑣立即將自動門限制48秒開閉，最後成功控制人潮，粉絲跟邊佑錫拉開距離，沒有發生危險事故。
等到邊佑錫辦理完登機，6號、7號、8號保鑣負責控制出境大廳人潮，防止粉絲跨越黃線接近藝人；1號跟8號保鑣負責護送邊佑錫去貴賓室，1號在旁保護、8號阻止粉絲接近，保持藝人跟粉絲間的「完美距離」；這時保鑣也為了確保藝人隱私，使用手電筒照射路人眼睛，還傳出檢查通行者的護照以及機票。
保鑣公司A代表向D社表示：「演員出境時，通常都安排兩名保鑣，但邊佑錫起初安排了6名仍無法應對，最後才增派2名。」而保鑣最擔心的，就是2號門周邊的安全，因為先前發生過粉絲跌倒、衝破防護線，所以才會請求警察協助，並將門改成手動。
仁川機場方面表示：「在明星出境或外國運動員來訪時，警備隊會根據自身判斷控制門禁。大谷翔平來韓時，也有將自動門轉為手動。」但保鑣也因為「自動門變手動」、「手電筒照射」和「檢查機票」等行為，被指責「過度保護」，全網砲火猛烈。
A代表對此道歉並解釋：「該保鑣曾說門會關閉10分鐘，這很容易引起誤解，實際關門時間是48秒。」並反問D社：「6月6日有一名粉絲跌倒。如果當時更多粉絲跌倒呢？可能就會罵『為何不手動開關門』。我們在現場確實有些過火，但當時認為那是最佳選擇，真的對不起。」他們也覺得「比起被指責，更重要的是安全」，於是才有上述行為。
承認濫用手電筒是不對行為 但沒有檢查護照「而是貴賓券」
對於「使用手電筒照射」的爭議，A代表也再次道歉：「因為有一些粉絲購買商務機票跟隨到貴賓室，保鑣才會反應過度，造成不便深感抱歉。手電筒是應對手持相機接近的粉絲進行警告，但這次（照射）使用過多、時間過長，給乘客帶來不便，我們深感抱歉，這是我們的過失。」
不過A代表也澄清，他們並非檢查路人護照，而是貴賓券，他委屈的說：「我們只是在檢查前往2樓貴賓室的商務票而已。」而在自動電扶梯入口處，警察確實有檢查是否有貴賓券的權利，加上前往貴賓室的入口窄，若粉絲蜂擁而至，很容易發生危險，「因此我們不得不請他們出示貴賓券。」A代表再次表示：「我們從未要求出示護照，請不要誤會！」也對造成其他乘客不便感到抱歉。
邊佑錫近期因為「皇帝侍衛」爭議備受指責，不只警察介入調查，連仁川機場社長李學才都被質詢，他表示：「這是機場成立以來第一次這樣做。」並強調「沒有過『私營保安公司』如此過度應對的情況」，為此會制定相關對策。
「過度保護」雖然可以減少危險發生，但粉絲自律、維持秩序也相當重要，若能事先取得工作人員信任，相信多數藝人都很願意與粉絲互動，創造零推擠、媒體粉絲都能拍到好看照片的完美局面。
邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年第一次主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至1064萬人，人氣非凡。