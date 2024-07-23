每7個黨員走6個 時力總檢討募款太少、黃國昌路線爭議入列
時代力量2024大選國會全軍覆沒，失去政黨補助款。時代力量今（23）日召開記者會，公布首份檢討報告，直指財務窘困的根本原因就是政黨補助款竟佔收入高達8成、小額募款只佔2成；而黃國昌在2024選前3個月陸續帶人離開，轉投民眾黨也是關鍵爭議。
記者林詠青／台北報導
時代力量黨主席王婉諭今天與決策委員周偉航、胡堞共同召開記者會，公布「二次創黨」總檢討及具體方式。檢討報告指出，時代力量9年來每7個黨員就有6位、逾8成5離開，平均黨齡僅3年；但代表時力參選、現在還留在政治場域的人數卻比留下來的黨員還要多，「凸顯這些人對政治不是沒有夢想，而是時代力量給不了他們」。財務方面，時代力量收入依賴政黨補助款高達8成、小額募款僅2成，「代表跟人民需求長期脫鉤，無法募到足量現金」。而幾次選舉中，時代力量爭取1張政黨票的成本4年暴漲5成、更是民眾黨的3倍。
周偉航也臚列時代力量創黨以來的關鍵政治爭議，包括首度參選進入國會後，《勞基法》修惡與當初選舉合作的民進黨有分歧、2018年地方選舉是否與柯文哲合作之爭、林昶佐跟黃國昌路線之爭爆發錄音黨爭議，進而引發退黨潮、是否表態支持民進黨總統候選人蔡英文以及2024年大選前3個月，黃國昌代人陸續離開，轉投民眾黨。周偉航認為，時代力量黨內始終沒有良好的溝通協調機制，政治決策錯誤事後也缺乏檢討。
黨主席王婉諭表示，未來將針對各項缺失實際啟動黨務重整，目前時力已忍痛縮編實體據點跟夥伴，黨部也移至新北板橋，有給職工作人員剩不到20人。不過，2024選後時代力量仍有超過千筆捐款，顯示台灣民眾不希望失去時代力量。未來會具體將「二次創黨」化為現實，包括修訂黨章擴大黨員參與、預判未來十年的挑戰擬定政策綱領。王婉諭強調：「時代力量上個十年辜負期待，希望下個十年不負所託。」