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林若亞、孫志浩竟合體上節目！全為了吳大維　她淡出7年還是超正

▲林若亞（右）淡出演藝圈超過7年，日前和孫志浩一起上好友吳大維的美食節目。（圖／跟著大維一起吃提供）
▲林若亞（右）淡出演藝圈超過7年，日前和孫志浩一起上好友吳大維的美食節目。（圖／跟著大維一起吃提供）

記者楊穎軒／綜合報導

名模出身的林若亞，演過《閃亮的日子》、《新兵日記》、《艋舺燿輝》等電視劇，不過還沒交出代表作，2016年就因為嫁給交往4年的賈靜雯前夫孫志浩，選擇回歸家庭，淡出演藝圈。沒想到，近日林若亞不僅出外景錄影，還帶上老公孫志浩一起入鏡，46歲的她保養得宜，美貌依舊不減，原來林若亞都是為了支持老友吳大維開的新節目，才罕見露臉。

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吳大維主持的美食節目《跟著大維一起吃》第一季去年上線，目前第二季第二集火熱播出中，本集吳大維特別邀請老友、知名模特兒兼演員林若亞及其丈夫、經商有成的孫志浩，這是夫妻倆首次在螢幕上一同出現，一行人共同探訪上海的日式居酒屋，品嚐一系列創意美食。

▲林若亞（右）淡出演藝圈超過7年，日前和孫志浩一起上好友吳大維的美食節目。（圖／跟著大維一起吃提供）
▲林若亞（右）、孫志浩一起客座上吳大維的網路節目，品嚐創意日式料理。（圖／跟著大維一起吃提供）
這一集中，吳大維先帶領觀眾前往知名潮牌Ed Hardy於上海市中心的店面，吳大維深入瞭解Ed Hardy的品牌特色，得知其標誌性虎頭背後的故事，居然與梁朝偉有關，而在店員的帶領下，吳大維探索時尚潮流前線，大膽嘗試3套不同風格的衣服，也真實感受Ed Hardy在繁忙的上海時尚圈中如何脫穎而出。

隨後，吳大維前往上海人氣日式居酒屋Miyaki，在Miyaki裡，吳大維和好友、Ed Hardy和Miyaki的老闆Michael Chow見面，並與嘉賓林若亞及孫志浩共度一個充滿歡笑、懷舊和創意美食的夜晚。本集不僅突顯上海豐富的文化多樣性，還透過吳大維和他與老朋友們的相聚，讓觀眾感受到朋友間真摯的友情和默契。

《跟著大維一起吃》是由吳大維主持的美食與文化探索節目，每一季都將帶領觀眾走遍不同地方，探索每個地方獨有的故事、風味和傳統。節目以真實感和人情味為核心，慶祝食物的藝術和豐富的文化體驗。

▲林若亞（右）、孫志浩見到吳大維開心不已。（圖／跟著大維一起吃提供）
▲▼林若亞（上圖中）、孫志浩給吳大維（下圖）大驚喜，吳大維看到老友開心不已。（圖／跟著大維一起吃提供）
▲林若亞（右）、孫志浩給吳大維大驚喜，吳大維看到老友開心不已。（圖／跟著大維一起吃提供）

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