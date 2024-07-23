他嗆「請走路小心一點」被判拘役 吳沛憶喊沒得和解：踩到我紅線
李姓男子今年5月時撥打電話至立法委員吳沛憶服務處，聲稱「請吳沛憶走路小心一點，我會來刺你」，而被吳的助理提告；台北地院審理，李認罪，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。對此，吳沛憶今（23）日表示，若威脅她或是團隊工作人員生命安全，那是她的紅線，她一定提告、沒得和解，呼籲大家不要以身試法。
記者陳佩君／台北報導
吳沛憶表示，進立院以來，因為她幾次強力質詢，服務處接到恐嚇電話，甚至有人威脅「叫吳沛憶走路小心一點，小心被刺」，昨天剛好威脅她的案子審理結果出來，依恐嚇危害安全罪判處拘役。
「不只是我，看到有人連大法官也威脅，到臉書去恐嚇生命與人身安全，這種暴力恐嚇行為一定要強力遏止！」吳沛憶強調，她支持司法院報警提告。
吳沛憶說，她當民代一直身處艱困選區，因政治立場不同被謾罵可說是家常便飯，不同的意見，即使話不好聽，她都尊重，完全沒有問題。
「如果你威脅我或我團隊工作人員的生命安全，那是我的紅線。很抱歉，我一定報警提告，而且沒得和解！」吳沛憶強調，該說的話，該做的事，她一定堅持到底，「威脅恐嚇對我沒有用，每個人都要為自己的言論負責，呼籲大家不要以身試法」。