韓團Cravity保鑣對未成年少女動粗！打到腦震盪還硬拗：沒打人
近日南韓人氣演員邊佑錫爆發「保鑣過度保護事件」而引發一連串爭議，沒想到如今又有類似事件。韓團Cravity的保鑣竟在機場把粉絲打到腦震盪，令受害者媽媽氣憤不已，一狀告上媒體。而Cravity所屬的經紀公司昨（22）日發聲明道歉，表示將解除與該名保鑣的合作關係。
記者許芷芸／綜合報導
根據《JTBC》報導，這起事件發生在6月23日，受傷的粉絲是一名10多歲的女性，她指控當天在金浦機場替偶像團體Cravity接機，過程中遭到Cravity的保鑣暴力對待加出言諷刺：「保鑣多次對我施暴，我試圖躲開，但保鑣還是追了上來，嘲笑我說『再來試試看』。」
該名粉絲表示到家後頭部非常疼痛，就醫驗傷發現竟有輕微腦震盪。而女粉絲的媽媽對此心疼不已，在取得診斷證明後氣憤報警：「別人家的孩子也是人生父母養的，怎麼能因為『保護人』而對別人動粗。」
不過這名保鑣事後則聲稱：「只是把對方手往上抬而已，沒有打人的意思。」但Cravity所屬的Starship發表聲明，宣布與涉案的保安公司取消合作，並向傷者致歉，強調為避免類似的事件再度發生，會制定相關規則，盡全力保障藝人以及粉絲的安全。
事件爆發後，引起譁然，韓國粉絲紛紛憤怒表示：「這已經是黑道了吧」、「瘋了吧，怎麼會打粉絲」、「好的保鑣很多，但因為這些老鼠屎，形象越來越差」、「只有藝人重要，粉絲不重要嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
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