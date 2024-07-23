中市公共無障礙設施　議員：變「有」障礙環境

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陳俞融提到，根據市府既有公共建築物無障礙設施檢查統計顯示，110-112年間，每年平均檢查484件案件，平均就有481件不合格案件，不合格率高達9成9，且每年案件複檢後仍有近5成以上案件待改善，這些不合格樣態大多為缺乏無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、停車空間等基本無障礙設施，可以想見無障礙設施需求者在台中生活非常辛苦。
陳俞融也指出，根據台中市府111 年度推動友善環境標章研究報告所做的140 份有效問卷顯示，台中市工作場所的無障礙環境設置比例為66%，然而，有設置卻難以使用的比例達61%。這個訪談數據比行政院主計處106 年公布勞工對於服務單位無障礙環境不滿意度的42.9%還高。
陳俞融說，這代表台中市許多建物的無障礙設施雖然符合法律規定，但這些設施往往忽視了使用者的實際需求，淪為「虛應故事」、「有就好」的設置，導致無障礙設施使用者仍面臨諸多不便。無障礙設施的受益群體不僅限於傳統認為的身心障礙者，還包括各種需要協助的人，如行動不便的長輩、受傷的年輕人、推著娃娃車的父母等。
陳俞融建議，市府善用現有建築物無障礙設備與設施改善基金以及無障礙環境促進小組功能，並針對現存建物及通行空間，偕同民間擴大參與對無障礙環境的建設與改善，以確保發揮其應有的功能，創造一個真正友善、包容的城市環境，讓市民都能自在地活動和生活，使台中市真正成為「無障礙」城市。