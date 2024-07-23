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掛號費上限取消「六都醫療好感度曝光」！桃園表現最佳　這市墊底

▲衛福部宣布自今（2024）年3月4日開始，取消掛號費上限，TPOC台灣議題研究中心分析民眾在六都醫療議題上的好感度。（圖／資料照片）
▲衛福部宣布自今（2024）年3月4日開始，取消掛號費上限，TPOC台灣議題研究中心分析民眾在六都醫療議題上的好感度。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

衛福部宣布自今（2024）年3月4日開始，取消掛號費上限，讓價格調整回歸市場機制，光是六都就有超過700間診所調漲掛號費。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近半年（2024年1月1日至2024年7月17日）醫療議題在網路上的討論，發現民眾對掛號費漲價相當有感。此外在重大醫療疏失發生時，網路上相關討論聲量，也會突然暴增。

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觀察幾個網路輿情聲量高點，最多人討論的文章出現在今年3月，內容關於新制上路後，掛號費漲價的方式及幅度。第二個聲量高點也與掛號費調漲有關：新聞報導，新北市一間診所向衛生局報備，掛號費要調整至上千元。到了4月中旬，一則高雄醫院開錯刀的新聞在網路上發酵，同樣引發大量討論。TPOC台灣議題研究中心針對民眾最關心的「掛號費」一詞，進行關聯詞分析。發現多數討論聲量，仍圍繞在擔心醫療費用提高上。但也可以觀察到有不少民眾在討論時，會連帶關心調整掛號費的原因，認為新制上路或許能避免醫療資源被濫用，健保不必走向破產一途。

進一步分析民眾在六都醫療議題上的好感度，可以發現表現最好的是桃園市。相關正面討論達11139則，負面討論5443則，好感度達2.05。桃園市政府近來積極增加病床數量，提升醫療量能，此外，擴大孕婦產後憂鬱心理諮商、婦女凍卵補助的服務對象，也被認為在育兒方面，相對友善。加上目前桃園市政府正在爭取設置公立的兒童專科醫院，而市立醫院也將在年底完成選址，都大大提升民眾好感度。

▲六都醫療議題上的好感度聲量比較。（圖／TPOC提供）
▲六都醫療議題上的好感度聲量比較。（圖／TPOC提供）
反觀新北市在醫療議題上，相關正面討論9214則，負面討論6865則，以1.34的好感度，在六都之中墊底。探討民眾不滿的原因，大多與掛號費調整相關。在衛福部宣布取消掛號費上限後，新北市有約170家診所向衛生局報備，希望調整掛號費。雖然多數診所都是微調，價格還稱得上合理，但卻有診所趁著向衛生局報備時，將備查掛號費調整為1000元，將近小資族一天薪資，引發大眾怒火，直罵黑心。雖然當事診所澄清，目前掛號費並沒有漲價，但民眾不買單。

此外，新北醫療人力吃緊也是一大問題。今年5月，國民黨議員林金結爆出新北市受限於「護病比」，醫院「即便有病床也開不了」。夏天是腸病毒傳播的高峰期，但目前土城醫院、亞東醫院、三峽恩主公醫院都一床難求。導致新北市在相關議題上負面聲量不斷。對此，新北市政府衛生局表示，目前從中央到地方都在持續爭取提高護理人員的待遇，包括健保點值提升，給予護理人員更好的薪資等，希望能盡快補上人力缺口，讓病床開得出來，滿足民眾的醫療需求。

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