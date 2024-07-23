掛號費上限取消「六都醫療好感度曝光」！桃園表現最佳　這市墊底

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進一步分析民眾在六都醫療議題上的好感度，可以發現表現最好的是桃園市。相關正面討論達11139則，負面討論5443則，好感度達2.05。桃園市政府近來積極增加病床數量，提升醫療量能，此外，擴大孕婦產後憂鬱心理諮商、婦女凍卵補助的服務對象，也被認為在育兒方面，相對友善。加上目前桃園市政府正在爭取設置公立的兒童專科醫院，而市立醫院也將在年底完成選址，都大大提升民眾好感度。
反觀新北市在醫療議題上，相關正面討論9214則，負面討論6865則，以1.34的好感度，在六都之中墊底。探討民眾不滿的原因，大多與掛號費調整相關。在衛福部宣布取消掛號費上限後，新北市有約170家診所向衛生局報備，希望調整掛號費。雖然多數診所都是微調，價格還稱得上合理，但卻有診所趁著向衛生局報備時，將備查掛號費調整為1000元，將近小資族一天薪資，引發大眾怒火，直罵黑心。雖然當事診所澄清，目前掛號費並沒有漲價，但民眾不買單。
此外，新北醫療人力吃緊也是一大問題。今年5月，國民黨議員林金結爆出新北市受限於「護病比」，醫院「即便有病床也開不了」。夏天是腸病毒傳播的高峰期，但目前土城醫院、亞東醫院、三峽恩主公醫院都一床難求。導致新北市在相關議題上負面聲量不斷。對此，新北市政府衛生局表示，目前從中央到地方都在持續爭取提高護理人員的待遇，包括健保點值提升，給予護理人員更好的薪資等，希望能盡快補上人力缺口，讓病床開得出來，滿足民眾的醫療需求。