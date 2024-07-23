籃籃下班被民視男星接送！她PO明星賽照片「真的很開心很幸福」
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟）從啦啦隊成功跨足綜藝主持界，目前手上就掌有4個節目，事業正旺的她，感情狀態備受關注，日前被拍到由八點檔演員洪毛開BMW接送下班，不過兩人只是一同工作，看似只是好友關係。籃籃昨（22）日在IG分享明星賽的花絮照，大呼：「真的很開心很幸福！」
記者楊穎軒／綜合報導
為期兩天的中職明星對抗賽21日落幕，籃籃釋出今年登台表演的系列照片，有分別和「小龍女」李多慧、「PS女孩」峮峮等好姐妹的合影，還有應援當下揮灑汗水的瞬間、「籃襄慧」做鬼臉的滑稽模樣，紀錄歡笑與認真、熱血和無厘頭的每一刻。
籃籃寫下：「有誰今天還停留在昨晚的九局上半，今年的明星賽真的真的很開心很幸福！和襄慧再次應援，跳各隊的嗆司，看到上古神獸們對決，真的兩個字『賺爛』，我愛棒球！」貼文一發出，吸引2.4萬人按讚。
李多慧在籃籃的貼文留言：「我的孩子辛苦了！」還有「PS女孩」凱蒂直呼：「明星賽一年被一年超越！太好看了！」男女網友輪番讚賞：「最愛妳跟多慧合體了！多籃CP一生推」、「辛苦籃籃在行程如此緊湊的情形下，依然留時間給明星賽！愛棒球！愛籃籃」、「超感動，笑著笑著就哭了！」