江坤俊拒認性騷擾 鄭凱云曝心聲反擊：不要讓恐懼奪走你的夢想！
外科名醫江坤俊一直以「顧家暖男」的形象活躍於大眾視野，近日卻被爆出出軌女護理師和性騷擾等一系列醜聞，即使他一概否認，仍宣布暫停演藝活動，試圖挽回名聲，日前江坤俊更被爆出騷擾一起主持的節目搭檔鄭凱云。雖然江坤俊強調絕無性騷一事，但鄭凱云先是發長文暗指江坤俊「做錯事還不承認」，後又再次發聲：「不要讓恐懼奪走了你的夢想！」似乎在講述目前的心境。
記者史平旭／綜合報導
昨（22）日，鄭凱云在臉書上發布一段影片，影片中的她化上淡妝，身著休閒白色上衣和牛仔褲，看起來相當放鬆的鄭凱云向粉絲分享自己喜歡的一段話：「心之所向就是陽光，無所畏懼便是遠方」、「在人生的大舞台上，我們才是自己的主人！」在勉勵自己的同時也疑似吐露遭江坤俊性騷擾一事後的心聲。性騷擾事件爆發後，鄭凱云早在臉書寫下：「做人要抬頭挺胸，凡事對得起自己的良心」、「我也教導孩子絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認」暗指江坤俊，相當擔心鄭凱云狀態的粉絲，如今看到這段雞湯文後也稍微安心。
影片中的鄭凱云也表示：「不要讓恐懼奪走你的夢想，困難阻礙了你的腳步！」身為TVBS新聞主播的她十分熱愛自己的主持工作，從歐洲回台後，日前也重新回到《健康2.0》的行列，她也坦言，從事主持行業一路走到至今，自己的熱情從未消退，並強調未來也會努力傳遞專業的健康資訊，回應觀眾的期待。
※【NOWnews 今日新聞
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