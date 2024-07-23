中颱凱米逼近！徐榛蔚籲農民：及早採取農作物防範措施
凱米颱風（Gaemi）持續朝台灣進逼，目前中央氣象署已經發布海上警報，預計今（23）日11時30分發布陸上警報，凱米颱風的暴風圈預計在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，暴風圈在24日、25日對台灣影響最劇烈。花蓮縣長徐榛蔚籲請農民朋友關注颱風動態，及早採取各項農作物防範措施，也要注意自身安全；倘颱風造成農業災損，請儘速向當地鄉鎮市公所通報。
記者王德蓉／綜合報導
花蓮縣政府籲請農民朋友及早做好防颱準備，農糧作物方面，田區留意排水溝渠暢通及病蟲害防治，蔬菜颱風侵襲前夕蔬菜類作物不宜搶播，如可採收者應儘速採收，雜糧類如大豆、玉米等作物請留意植株倒伏及田區淹水，果樹應設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，進入採收期之果樹，應儘速採收，另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。林業方面，要穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業要加強設施固定、溝渠疏通，備用發電機要購足油料，檢查能否正常使用。休閒農場方面，請業者加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。
颱風遠離後，農糧作物要注意清園、排除積水，並加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，才能適時復耕，確保作物產量及品質。林業部分，儘速將林木扶正並以支架支撐，同時配合適當的修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，以提昇成活率。此外，畜禽如有損失，應儘速進行善後及清理畜禽屍體、消毒及復原工作。
徐榛蔚表示，如發生農林漁牧災損，請農民朋友主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，花蓮縣政府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理。