48歲警長泰國搭雙排車喪命！港男在芭達雅意外摔落後死亡
一名48歲的香港男子近期前往泰國觀光，乘坐雙排車時疑似沒抓穩而向後摔落，腦袋墜地後昏迷，送醫院搶救仍宣告不治。據悉，死者為一名香港警長，駐守長沙灣區，亦曾駐守油尖區，消息傳回香港，讓親友們相當悲慟。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《泰國七台》，一名48歲姓林香港男子在當地旅遊期間，乘搭雙排車途經芭堤雅二街時，從車尾跌出後墜地，司機加速往前開並未停下，而路人看到有人跌落，立刻趨前查看，並打電話請救護車來搶救，救援人員接報趕至，當場為事主進行心肺復甦法急救，之後將他送往醫院搶救，然而最終仍回天乏術，警方已聯絡死者妻子等家屬善後。
意外後有目擊者大叫涉事雙排車停車，但司機沒有停車，反而加速駛離現場。警方事後透過監視器畫面尋獲雙排車的車牌號碼，隨即追緝司機。涉案雙排車司機在事後一段時間向警方自首，稱事前曾接載7至8名遊客，中途讓他們下車，並指親眼確認所有乘客均已下車後才駛走。他又稱，不知道有人從車上跌落，接獲車主通知才聯絡警方。
香港警務處公共關係部證實此事，香港警方表示，對一名警務人員在外地離世感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。而入境處早前回覆查詢時指，證實接獲死者家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區公署特派員及中國駐泰國大使館了解情況，並按家屬意願提供意見及可行的協助。