童星穿「全套軍裝跳海」下沉游不動！救護員急搶命：生死一瞬間

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，今（23）
日釋出正式預告和正式海報，一場吳翰林、 黃冠智和朱宥丞一開始就遇軍艦遭炮擊，3人面對沈船危機必須立刻 跳海逃難情節，黃冠智談到實景拍攝的軍艦逃難戲仍是驚魂未定：「 燈光昏暗又有障礙物，很擔心小弟朱宥丞跌倒，又要全力衝刺， 完全符合角色心境！」吳翰林同樣內心充滿恐懼：「 角色是為了活下去，必須毫不懷疑地往下跳！」 吳翰林還提到拍落水戲不易：「冷到不行，拍完還凍傷！」朱宥丞則說那場戲簡直是生死一瞬間。
黃冠智還記得拍攝過程的艱辛：「真的很冷，感覺要一直動才不會失溫。」
雖然他水性極佳，卻回憶當時「完全游不動」， 原來是他們要身著全套軍裝跳海：「包包、衣服和鞋子， 所有裝備都吸滿海水，人會一直往下沉！」 他表示一旦開始往下沉就要趕緊跟劇組示意， 水上救護人員會趕緊提供救生圈讓演員們扶著。 面對劇中大量的肢體動作戲，黃冠智感謝劇組完善的防護措施：「演員每場戲都會穿上護具， 醫護人員也隨時戒備，不論是演員或工作人員， 一有不適就會馬上處理。」
在《俗女養成記》飾演「蔡永森」
童年的演員朱宥丞，這次在劇中飾演臺籍戰俘監視員的小弟「德仔」， 在預告最後以一雙澄澈的雙眸凝視著大海， 難以想像當年有許多青少年年紀尚小就離鄉背井參戰， 目睹戰爭的殘暴時該有多害怕與想家，朱宥丞回憶與「哥哥們」 拍攝最難忘的一場戲：「軍艦要被擊沉的那一場，慌忙中要逃命， 要共同面對生死一瞬間。」
《聽海湧》企圖勾勒出80年前臺灣青年的願景與掙扎，主角「
阿遠」吳翰林面對日本戀人的質疑：「你根本不是軍人的料， 你能殺人嗎？」他仍為獲得對方家人認同而參戰； 身著日本軍服的黃冠智想證明自己對國家的忠誠， 卻被飾演中華民國領事的施名帥教訓：「 只是一隻說閩南語的日本狗。」 劇中青年們因各種理由投入南太平洋戰爭，究竟誰能活著回家？
《聽海湧》正式海報由莊少橙設計師設計，
整體視覺是一個軍事法庭的入口，掛上三方勢力的旗幟， 門口則是有位身穿軍服的青年在門口舉手行禮， 透過虛實合併的牆體，描繪戰後、 身不由己的年輕士兵不知道會何去何從， 只得向著高大的權力組合抬手行禮。尤其海報上， 各個角色的劇照被懸掛在軍事法庭口充滿懸念，莊少橙解釋：「 代表各方陣營力量的角色圍繞著三位年輕士兵的『犯人照』， 象徵著三位臺灣青年承受的各方壓力。」 希望觀眾可以透過海報感受到劇中角色的壓力、 困境與片段的時空背景。
《聽海湧》全劇共五集，
由公共電視出品，高雄人和三餘創投聯合出品， 看不見電影工作室與回甘映像製作，主要拍攝場景散佈在高雄、 臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝，該劇自8 月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。
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在《俗女養成記》飾演「蔡永森」
《聽海湧》企圖勾勒出80年前臺灣青年的願景與掙扎，主角「
《聽海湧》正式海報由莊少橙設計師設計，
《聽海湧》全劇共五集，