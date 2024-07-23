童星穿「全套軍裝跳海」下沉游不動！救護員急搶命：生死一瞬間

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▲《聽海湧》吳翰林決心為心愛的日本女孩投入南洋戰爭。（圖／公視提供）

▲黃冠智（右）和演員們在劇中有大量肢體戲，相當耗費體力但慶幸劇組保護措施充足。（圖／公視提供）

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，今（23）日釋出正式預告和正式海報，一場吳翰林、黃冠智和朱宥丞一開始就遇軍艦遭炮擊，3人面對沈船危機必須立刻跳海逃難情節，黃冠智談到實景拍攝的軍艦逃難戲仍是驚魂未定：「燈光昏暗又有障礙物，很擔心小弟朱宥丞跌倒，又要全力衝刺，完全符合角色心境！」吳翰林同樣內心充滿恐懼：「角色是為了活下去，必須毫不懷疑地往下跳！」吳翰林還提到拍落水戲不易：「冷到不行，拍完還凍傷！」朱宥丞則說那場戲簡直是生死一瞬間。黃冠智還記得拍攝過程的艱辛：「真的很冷，感覺要一直動才不會失溫。」雖然他水性極佳，卻回憶當時「完全游不動」，原來是他們要身著全套軍裝跳海：「包包、衣服和鞋子，所有裝備都吸滿海水，人會一直往下沉！」他表示一旦開始往下沉就要趕緊跟劇組示意，水上救護人員會趕緊提供救生圈讓演員們扶著。面對劇中大量的肢體動作戲，黃冠智感謝劇組完善的防護措施：「演員每場戲都會穿上護具，醫護人員也隨時戒備，不論是演員或工作人員，一有不適就會馬上處理。」在《俗女養成記》飾演「蔡永森」童年的演員朱宥丞，這次在劇中飾演臺籍戰俘監視員的小弟「德仔」，在預告最後以一雙澄澈的雙眸凝視著大海，難以想像當年有許多青少年年紀尚小就離鄉背井參戰，目睹戰爭的殘暴時該有多害怕與想家，朱宥丞回憶與「哥哥們」拍攝最難忘的一場戲：「軍艦要被擊沉的那一場，慌忙中要逃命，要共同面對生死一瞬間。」《聽海湧》企圖勾勒出80年前臺灣青年的願景與掙扎，主角「阿遠」吳翰林面對日本戀人的質疑：「你根本不是軍人的料，你能殺人嗎？」他仍為獲得對方家人認同而參戰；身著日本軍服的黃冠智想證明自己對國家的忠誠，卻被飾演中華民國領事的施名帥教訓：「只是一隻說閩南語的日本狗。」劇中青年們因各種理由投入南太平洋戰爭，究竟誰能活著回家？《聽海湧》正式海報由莊少橙設計師設計，整體視覺是一個軍事法庭的入口，掛上三方勢力的旗幟，門口則是有位身穿軍服的青年在門口舉手行禮，透過虛實合併的牆體，描繪戰後、身不由己的年輕士兵不知道會何去何從，只得向著高大的權力組合抬手行禮。尤其海報上，各個角色的劇照被懸掛在軍事法庭口充滿懸念，莊少橙解釋：「代表各方陣營力量的角色圍繞著三位年輕士兵的『犯人照』，象徵著三位臺灣青年承受的各方壓力。」希望觀眾可以透過海報感受到劇中角色的壓力、困境與片段的時空背景。《聽海湧》全劇共五集，由公共電視出品，高雄人和三餘創投聯合出品，看不見電影工作室與回甘映像製作，主要拍攝場景散佈在高雄、臺東及屏東等地，並實地前往馬來西亞北婆羅洲取景拍攝，該劇自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。