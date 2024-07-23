羅志祥杭州開免費見面會！見中國粉絲哽咽落淚：這是我欠你們的
藝人羅志祥在4年前因為舊愛周揚青的毀滅式爆料，讓他形象受到重創，沉寂了一段時間後才又再度復出，讓粉絲們都相當開心。羅志祥21日在中國杭州舉辦免費的「不會不見」粉絲見面會，特地從台北帶伴手禮到現場送給上千名粉絲，連他過去在節目《這！就是街舞》所帶領的「修樓梯戰隊」也驚喜現身力挺。而在見面會上羅志祥提到過去承諾要開演唱會一事，他也忍不住哽咽表示：「這是我欠你們的。」並希望未來還能跟粉絲們一直持續見面，讓粉絲們都非常興奮且期待。
記者洪生儒／綜合報導
羅志祥在2021年的花蓮跨年晚會上以30分鐘唱跳強勢復出，後來在2022年也接連在台北小巨蛋與高雄巨蛋開演唱會，吸引大批粉絲朝聖，並接著在2023年展開世界巡迴演唱會，除了到法國、英國、加拿大等地開唱之外，也在中國五個大城市開唱，包含了深圳、廣州、重慶、南京、上海，讓許久未見心愛偶想的中國粉絲們都相當感動。而羅志祥21日在杭州舉辦「不會不見」粉絲見面會，羅志祥國際歌迷會（SFC）的成員也都從各地趕到杭州與他相聚。
在粉絲見面會上，羅志祥先是一邊講電話一邊走進會場，粉絲們沿途尖叫聲不斷，接著羅志祥也和粉絲們一起玩遊戲、聊天、擊掌合照，全場沒有唱歌跳舞，積極跟粉絲互動，營造出滿滿的溫馨感，讓粉絲們玩得非常開心。
而羅志祥過去在節目《這！就是街舞》所帶領的「修樓梯戰隊」也驚喜現身，戰隊端著蛋糕提前替羅志祥慶生，讓他感到又驚又喜。此外，羅志祥也提到之前承諾粉絲要開演唱會最後卻失信於粉絲，忍不住哽咽落淚表示：「這是我欠你們的」。最後羅志祥也宣布發起愛心助學行動，希望粉絲們一起響應，「愛心不會不見的公益基金專案正式啟動，未來不會不見，要一直見一直見。」
看到羅志祥在杭州舉辦見面會，不少中國網友都紛紛在網路上留言表示：「畢竟台灣綜藝節目給的錢太少了，還是大陸的錢比較好賺」、「他確實很有綜藝天賦，當年極限男幫有他真的很有意思」、「我還是很喜歡哥的，畢竟只是私德有問題，沒吸毒也不是台獨」、「時間管理大師再復出，不如找導演拍拍小豬怎麼管理時間，絕對會大紅。」