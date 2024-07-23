爆幼兒園性侵案北市50天空窗期！議員批：還沒等到柯文哲道歉
台北市私立幼兒園園長之子性侵女童案，台北市議員林延鳳今（23）日爆料，北市社會局家防中心聲稱第一時間到場協助首例個案，但她調查發現，家防中心竟拖延29天才填具「知會單」知會教育局，結果教育局又花了21天才回覆「已接收」，等於長達50天空窗期；她也感嘆，前市長柯文哲大言不慚說「道歉最容易」，「最容易但你到現在還沒道歉，等你！」
記者陳佩君／台北報導
林延鳳指出，北市幼園性侵案延燒逾一週，聲稱第一時間也到場協助首例個案的北市社會局家防中心，竟拖延29天才填具「知會單」知會教育局，而該局又花了整整21天才回覆「已接收」，其後該局有何應處作為，家防中心再無任何跟進「花了50天一事無成」。
林延鳳說，家防中心面對她的質疑時不停強調「其主要工作為被害者陪伴」，但在那50天內究竟做了哪些工作，卻以「偵查不公開」搪塞拒答，甚至一開始連有「50天空窗」一事都守口如瓶，事後對於教育局未予將加害人停職一事，家防中心也作壁上觀，「年花3.8億預算，在關鍵時刻卻比勇敢揭露真相的勵馨基金會還無用！」根本和教育局一樣，都是「在惡魔前袖手旁觀的幫凶」。
林延鳳直呼，若家防中心與教育局無法提出令社會大眾能夠信服之處的紀錄根本完全失職，無法讓大眾相信有行政調查的事實，同時也認為教育局和社會局冷眼旁觀、互踢皮球的下場，就是漏接孩子，造成幼兒性侵漏洞；林延鳳感嘆，柯文哲還敢大言不慚說「道歉最容易」，「最容易但你到現在還沒道歉，等你！」