凱米風強雨大！卓榮泰連線7縣市 命防災整備務必到位
中颱凱米來勢洶洶，行政院長卓榮泰今（23）日特別前往中央災害應變中心開會，並與新北、基隆、宜蘭、花蓮與離島地區首長視訊，強調本次颱風雨勢大、範圍廣、風勢強勁，在風雨還沒來之前，要再次檢視防災整備工作是否如實到位，而花蓮歷經0403地震，山區土石鬆軟，也請相關部會對於易致災的脆弱路段、軌道設施加強監控，另特別提醒台電加強電網檢驗，若發生跳電，請搶修人員在安全前提下恢復供電，也適時告訴民眾何時能夠完成復電，盡量維持正常民生所需。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰今日特別新增行程前往中央災害應變中心開會，並與新北、基隆、宜蘭、花蓮與離島地區首長視訊，於會中提示說明，這次颱風來勢洶洶，雨勢大、範圍廣、風勢強勁，在風雨還沒有來之際，應再次檢驗因應整備工作是否如實到位，功能是否能正常發揮，人員是否備足可供救援。
卓榮泰也要求中央災害應變中心，要加強跟地方政府聯繫，提供最正確跟最有效的方式給地方政府，現在有非常好的科技工具要善用，包括易致災坡地、易淹水區域，請相關部會透過科技工具，落實雨量監控，部署各項搶救機具。
卓榮泰也提到，花蓮受到0403地震影響，山區土石鬆軟，幾波大雨釀成鐵公路災情，請交通部針對易致災的脆弱路段與鐵道設施邊坡等要保持警覺，落實雨量監控跟監測告警系統。
此外卓榮泰說，鐵路、捷運與隧道也應加強檢視防水閘門跟抽水機功能，水、電、物資的供應要整備，考慮豪雨崩塌可能，泥沙濃度飆升，影響供水穩定，請經濟部要強化用水韌性。
卓榮泰也特別提及台電，務必加強電網的檢驗，若發生跳電，請搶修人員在安全前提下恢復供電，也適時告訴民眾何時能夠完成復電，盡量維持正常民生所需。