凱米防颱先囤糧！市場湧人潮「葉菜價飆2倍」 菜販：明天會更貴
凱米颱風步步逼近，受颱風預期心理影響，傳統市場、賣場出現搶購潮，葉菜類由原先的每斤30元至50元，像是A菜、青江菜已經飆漲到每斤60元至70元。據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜平均批發價每公斤44.1元，相較昨日漲幅達12％，為近半年新高。市場攤販直言，葉菜類價格由於高溫、豪雨，已經連續高漲近2個禮拜，加上颱風海陸警發布原因，預估明天價格還會再更高。
記者鍾怡婷/綜合報導
凱米颱風海陸警齊發，民眾搶買防颱物資，今早傳統市場出現搶菜人潮，鄰近中午時段直擊市場，綠色蔬菜幾乎搶購一空。新莊公有市場菜販廖炯程透露，葉菜類價格由於高溫收成不佳，價格已經連續高漲兩個禮拜，而昨（22）日晚間才發布凱米颱風高機率登陸台灣，因此菜販進貨蔬菜的量沒有受到太多颱風即將登陸的影響，價格也還算正常。
廖炯程也直言，今日買菜人潮已經明顯增加，海陸警發布後，再加上晚間雨勢若變大，預估明（24）日還有一波搶買人潮，菜價應該還會再上揚。不過也建議民眾備齊2、3天的份量即可，若是葉菜類價格高，可以選擇購買豆芽菜、菇類、根莖類等蔬菜，像是胡瓜、蘿蔔、馬鈴薯等保存時間較長，而豆芽菜、香菇等是在工廠內種植，不需要陽光跟土，受到天氣影響較小。
北農則針對凱米颱風可能侵襲台灣，部署四點防颱措施，包括「 積極與供應單位連繫並掌握貨源，加強到貨供應」、「北農購貯的蔬菜加倍釋出，供承銷業者採購」、「 對於連鎖超市增量供應」、「配合台北市政府政策，北農已備妥相關蔬菜，視狀況啟動平價 供應作業」。
至於菜價狀況，北農發言人、副總路全利表示，今日的到貨量較休市前大幅增加，但因對颱風的預期心理，採買需求暢旺，致使菜價上揚。未來菜價變化仍需視颱風的實際影響而定，若對蔬菜產地災損不大，相信價格很快就會趨於穩定。