拜登、賀錦麗將分開接見以色列總理 預期將促進達成停火協議
美國總統拜登（Joe Biden）宣布放棄角逐連任，而副總統賀錦麗（Kamala Harris）則成為多名民主黨人表態支持的接棒人選。白宮官員透露，拜登宣布不競選連任後，首度返回白宮與訪美的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，預計賀錦麗也將和納坦雅胡另行碰面會談。
國際中心楊智傑／綜合報導
上週宣佈確診的拜登在德拉瓦家中休養，並在日前無預警宣告將放棄競選連任，而根據白宮發布的美國總統日程表顯示，拜登將於23日重返工作崗位並聽取每日簡報，而預計於24日抵達美國國會發表演說的以色列總理納坦雅胡也將和拜登在白宮碰面，雙方預期會談及以色列與哈馬斯之間的停火協議，這也是拜登確診且宣布不競選連任以來，首度接見外國領導人。
賀錦麗的一名助手向美媒透露，賀錦麗也將與納坦雅胡見面會談，屆時她將向其強調，現在正是時候以「以色列安全、所有人質獲釋、加薩平民苦難結束、巴勒斯坦人民能夠享受其權利」的方式結束戰爭了。
以哈戰事持續將近一年，賀錦麗的助理重申她對以色列的支持，並表示她也欲表達對加薩人道情況的擔憂。
美國政治新聞媒體《Politico》則報導，納坦雅胡也要求與共和黨總統候選人川普進行面對面的會面，但這位前總統尚未同意。