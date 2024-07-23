柯震東3月才曬851萬元簽帳單！被問這件事竟驚吐「沒有錢了」
男星柯震東3年前開始經營Youtube頻道，拍了開箱東區豪宅、百萬玩具間等影片，深受粉絲喜愛。但頻道已停止更新一年，昨（22）日有粉絲在Threads上標籤他並問何時更新，他本人親自回應：「沒錢拍了！」不過其實在今年3月，柯震東才秀出驚人刷卡帳單，他用高達新台幣851萬元刷了一隻名錶，還戴著這支錶出席各大活動，昨日在Threads上的回覆不禁讓粉絲一陣疑惑。
記者許芷芸／綜合報導
有「脆王」之稱的男星柯震東，經常在Threads上與粉絲互動，有求必應的他常神出鬼沒地回答粉絲標籤他的各式問題。3年前柯震東開始經營Youtube頻道，忙碌之餘也不忘與粉絲互動，出海影片及開箱東區豪宅等影片都有很好的流量，其中最高的豪宅開箱影片甚至有高達134萬人觀看。不過頻道已停更一年，昨（22）日有粉絲在Threads上點名柯震東，並問他何時更新，他本人也親自回覆：「沒錢拍了！也沒流量。」
直白回覆引起粉絲關注，有人認為柯震東應是因為工作邀約多才停止更新。事實上在今年3月，柯震東才曬出高額帳單，無奈寫下：「再見！我的卡」而圖中的消費金額高達新台幣851萬元，眼尖粉絲猜測這筆龐大花費應是入手名錶。
除此之外，柯震東前陣子在Threads發文表示，如果Threads的追蹤數達到50萬就舉辦抽獎活動，貼文一出引起粉絲熱烈回覆，而其中有粉絲提議以特斯拉作為獎品，柯震東則回覆：「我自己都買不起！」此話一出，沒有人相信他無法負擔約123萬元至325萬元的特斯拉名車，紛紛調侃：「那只能抽哥吉拉了」、「不相信你」、「不是買不起，是沒有打算買！」