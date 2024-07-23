高嘉瑜飆唱〈愛你〉！陳芳語聽完「真實表情」全被拍 驚訝曝心得
有著「港湖女神」封號的民進黨前立委高嘉瑜，因為擁有與外貌高度反差的歌聲，經常引起網友們熱烈討論，而她在昨（22）日代班廣播節目，在節目中專訪實力派女歌手陳芳語（Kimberley），還在過程中跟陳芳語一起合唱經典歌曲《愛你》，而陳芳語聽完高嘉瑜的歌聲之後也曝光真實的回饋，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
高嘉瑜在22日代班錄製完廣播節目之後，也迅速將側拍片段上傳到社群上跟粉絲們分享，並在貼文中寫道：「今天代班主持中廣人來瘋，訪問陳芳語還挑戰〈愛你〉這首歌，大家一起來聽聽看，是不是去美國特訓回來，唱歌又更好聽了。」
從影片中可以看到，高嘉瑜在挑戰演唱〈愛你〉的時候非常陶醉，一旁的陳芳語也會找時機來幫忙高嘉瑜和聲，在演唱結束之後，高嘉瑜也非常自信的說道：「不錯吧！」陳芳語則是瞪大眼睛舉起雙手鼓掌，一邊驚呼：「哇～有！妳真的很厲害。」
高嘉瑜歡唱〈愛你〉的影片曝光之後，吸引大票網友關注，大家紛紛留言表示：「陳芳語也太厲害…還可以幫你和聲」、「加油！快要可以出唱片了」、「嘉瑜，看這妳在歌唱界的成長，真的很開心」、「聲音竟然沒被職業歌手的陳芳語合音給拉走耶！最後的尾音也很漂亮，真的不當立委後更往職業歌手邁進了」、「這麼好聽的歌聲不能只有我聽到」、「真的好好聽！戀愛了」、「陳芳語很專業耶！還會幫忙和聲，讓你的歌聲更好聽」、「進步神速啦。」