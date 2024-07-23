「矮仔偉」殺人逃中國再綁架台商！已遭槍決 家屬低調辦告別式
桃園市小南門幫前幫主「矮仔偉」黃建偉，因懷疑小弟與女友有染，硫酸朝女友、小弟以及小弟的舅舅潑灑，造成2人死亡，逃亡期間涉朝多名政治人物服務處槍擊，最終逃往中國大陸，豈料黃男又再綁架同門大哥，並勒索3千萬元，遭到公安循線逮捕，並於2019年判處死刑，經兩度暫緩執行後，2024年6月間遭到槍決，家屬也在台灣低調舉辦告別式。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，黃建偉曾名列台灣10大槍擊要犯，2002年間因懷疑女友劈腿小弟，朝向女友潑灑硫酸，擄走小弟及其舅舅再淋上強酸，造成2人死亡，黃建偉隨後展開逃亡之路，期間又犯下多名立委、議員服務處槍擊案，最終潛逃到中國大陸。
2008年間，黃於廣東省東莞、珠海等地犯下暴力、綁架甚至命案，2018年間又在廣州珠海涉嫌策劃綁走到大陸旅遊的李姓富商，並向家屬索討3千萬元贖金，最終家屬透過地下匯兌的方式支付贖金後，矮仔偉才將李姓富商釋放，李男返國後立刻報案。
2019年間，黃男因涉犯擄人勒贖重罪，遭到中國中級人民法院判處死刑，緩刑2年執行，黃男提起上訴後，高級人民法院維持原判，2022年再度緩刑2年；今年6月間黃男遭到槍決，遺體已由家屬領回，低調舉辦告別式。