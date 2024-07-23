蔡阿嘎清蘿拉辦公室驚現1物！二伯一看心碎揉爛 上萬家電被搬空
百萬YouTuber蔡阿嘎日前開除資深員工「蘿拉」，同時指控蘿拉不僅造假合約，甚至詐財高達8位數，並將其告上法院。昨（22）日，蔡阿嘎所發布的「幫離職員工斷捨離」清空對方的員工宿舍、辦公室的影片中，除了消失的公司資料、公關品等，竟還出現了蔡阿嘎妻子二伯親手寫給蘿拉的小卡片，二伯看到後差點落淚，直接揉爛丟掉，心酸模樣也讓粉絲看了既生氣又難過。
記者史平旭／綜合報導
解除勞雇關係的蔡阿嘎與蘿拉如今已走上法律程序，蘿拉被禁止進入員工宿舍後，蔡阿嘎和二伯只好親自動手處理她留下來的「爛攤子」。在整理辦公室的過程中，兩人不斷挖出消失的合約、報價單等工作室的資料外，還有以蔡阿嘎名義向廠商索取的無數公關品與奢侈品紙袋。整理到辦公桌時，竟翻出以前二伯親手寫給蘿拉的卡片，蔡阿嘎翻出卡片後空氣瞬間凝固，試探地問二伯：「這不是妳寫的......？」不願多看的二伯把頭轉向另一邊，只露出無奈苦笑回：「沒關係！」直接揉爛卡片塞進垃圾袋，雖然只有短短一瞬間，但二伯臉上寫滿了失落和心寒，看到的粉絲也忍不住再次大罵蘿拉：「根本是用真心換絕情！」
最離譜的是，雖說蔡阿嘎為蘿拉提供的員工宿舍為自己舊家，也需支付少量房租，但和二伯兩人來到蘿拉所居的員工宿舍後竟發現原本配有的電視、音響全都不翼而飛，家具、牆壁也被對方的寵物貓抓壞，見此，蔡阿嘎只好無奈認賠，只求除了上法庭外，再也不要和蘿拉有聯繫。