藏超深！萬安演習Uber Eats優惠滿249折50 限3小時只有今天
配合 2024 年萬安演習，Uber Eats 於今（23）日下午1:00 起暫停提供北部外送及外帶自取訂購服務，暫停服務時間為 45 分鐘，預計從13：00開始，直到13:45 恢復營運。同時推出快閃優惠，今天北部下午萬安演習之後的14:00~17:00 輸入【安心快來點】，即可享訂單金額滿 249 享 50元折抵優惠。
記者周淑萍/綜合報導
萬安演習今（23）日輪到北部地區，Uber Eats公告外送地址在宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣，將會在從13：00～13:45暫停接單，同時呼籲外送合作夥伴在演習期間13:30至14:00期間停止配送。
Uber Eats提醒恢復營運後，部分訂單配送時間可能會有延遲狀況，同時，推出【指定時段點餐優惠】 ，因應萬安演習將暫停服務的地區今（23）天下午萬安演習之後的14:00~17:00 輸入【安心快來點】，即可享訂單金額滿 249 享 50元折抵優惠。優惠適用於折抵外送費及服務費，優惠數量有限，送完為止。
foodpanda 同樣因應 2024 年萬安 47 號演習期昨（22）起 至 7月25 日的 13:00 - 14:00，foodpanda 將於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取、pandago及該時段的預訂服務。