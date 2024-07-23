凱米轉中颱！氣象署估週三深夜登陸宜蘭：恐穿過大台北「剃頭颱」

台灣歷年颱風哪個印象最深？眾憶「恐怖3颱」抖爆：馬路全部消失

▲一名網友好奇，台灣往年經歷不少颱風，大家第一時間想到的是哪個？貼文一出，眾人皆一致點名納莉、賀伯及莫拉克颱風。（圖／記者葉政勳攝）
▲一名網友好奇，台灣往年經歷不少颱風，大家第一時間想到的是哪個？貼文一出，眾人皆一致點名納莉、賀伯及莫拉克颱風。（圖／記者葉政勳攝）

記者賴禹妡／綜合報導

中颱凱米即將襲台，北部、東部地區成為最前線，明（24）日至週四影響最為嚴重，讓全台民眾繃緊神經準備防颱。對此，就有一名網友好奇，台灣往年經歷不少颱風，大家第一時間想到的是哪個？貼文一出，眾人皆一致點名納莉、賀伯及莫拉克颱風，直呼當年災情太慘重，「納莉把全汐止的馬路全變不見。」

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該名網友昨日在PTT發文，他表示這次凱米颱風離來台，北部、東部地區首當其衝成為第一線，但全台都會受到風雨影響。他也好奇，除了凱米颱風之外，台灣人不經思考第一時間就想到的歷年颱風是哪個？

▲凱米颱風持續往台灣移動，預估將在週三、週四（7/24、7/25）登陸並通過台灣。（圖／中央氣象署提供）
▲凱米颱風持續往台灣移動，預估將在週三、週四（7/24、7/25）登陸並通過台灣。（圖／中央氣象署提供）
貼文一出，最多人提到2001年的納莉颱風，「我這代的台北人87%都是秒答納莉吧」、「納莉，台北捷運唯一的大淹水」、「納莉把全汐止的馬路全變不見」。也有許多人點名賀伯、莫拉克，「第一個永遠記住的颱風是賀伯，居然連放兩天假」、「先想到賀伯，但莫拉克讓小林村滅村最難忘」、「莫拉克八八風災印象太深刻了」。

🟡回顧台灣歷年3個最強颱風

📍納莉颱風（NARI）於2001年9月16日侵台，當時納莉於三貂角至頭城一帶登陸，因在台灣停留時間過久及貫穿特殊路徑，在北台灣造成嚴重水患，台北捷運及台北火車站更大範圍淹水，且多處地區引發土石流災害，最終共有94人死亡、10人失蹤，全台有408所學校遭到重創，農林漁牧損失約42億元。

▲2001年9月16日納莉颱風造成台北地下鐵大淹水。（圖／凡凡 授權）
▲2001年9月16日納莉颱風造成台北地下鐵大淹水。（圖／凡凡 授權）
📍賀伯颱風（HERB）於1996年7月31日侵台，強風豪雨造成全國各地災情嚴重，多處公路坍方、橋樑斷裂，中、南部沿海地區更逢海水倒灌，台北縣亦有多地區嚴重淹水，全台電力、電信受損嚴重。阿里山測站7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米，創歷史紀錄，南投縣水里鄉、信義鄉、鹿谷鄉山洪爆發，多人慘遭活埋，最終颱風災情共51人死亡、22人失蹤。

📍莫拉克颱風（MORAKOT）於2009年8月8日侵台，又稱八八風災，當時挾帶大量致災性豪雨，中南部、東部多處地區降下刷新歷史紀錄的雨量，造成台南、高雄、屏東及臺東等縣重大災情，全台多處地區發生嚴重土石流災害，其中又以高雄縣甲仙鄉小林村滅村事件最為嚴重，造成474人活埋，最終共計673人死亡、26人失蹤，農損逾195億元。

▲2009年莫拉克颱風引進強大的西南氣流，導致中南部地區出現嚴重水患。（圖／中央氣象局提供）
▲2009年莫拉克颱風引進強大的西南氣流，導致中南部地區出現嚴重水患。（圖／中央氣象局提供）

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