台灣歷年颱風哪個印象最深？眾憶「恐怖3颱」抖爆：馬路全部消失

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貼文一出，最多人提到2001年的納莉颱風，「我這代的台北人87%都是秒答納莉吧」、「納莉，台北捷運唯一的大淹水」、「納莉把全汐止的馬路全變不見」。也有許多人點名賀伯、莫拉克，「第一個永遠記住的颱風是賀伯，居然連放兩天假」、「先想到賀伯，但莫拉克讓小林村滅村最難忘」、「莫拉克八八風災印象太深刻了」。
🟡回顧台灣歷年3個最強颱風
📍納莉颱風（NARI）於2001年9月16日侵台，當時納莉於三貂角至頭城一帶登陸，因在台灣停留時間過久及貫穿特殊路徑，在北台灣造成嚴重水患，台北捷運及台北火車站更大範圍淹水，且多處地區引發土石流災害，最終共有94人死亡、10人失蹤，全台有408所學校遭到重創，農林漁牧損失約42億元。
📍賀伯颱風（HERB）於1996年7月31日侵台，強風豪雨造成全國各地災情嚴重，多處公路坍方、橋樑斷裂，中、南部沿海地區更逢海水倒灌，台北縣亦有多地區嚴重淹水，全台電力、電信受損嚴重。阿里山測站7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米，創歷史紀錄，南投縣水里鄉、信義鄉、鹿谷鄉山洪爆發，多人慘遭活埋，最終颱風災情共51人死亡、22人失蹤。
📍莫拉克颱風（MORAKOT）於2009年8月8日侵台，又稱八八風災，當時挾帶大量致災性豪雨，中南部、東部多處地區降下刷新歷史紀錄的雨量，造成台南、高雄、屏東及臺東等縣重大災情，全台多處地區發生嚴重土石流災害，其中又以高雄縣甲仙鄉小林村滅村事件最為嚴重，造成474人活埋，最終共計673人死亡、26人失蹤，農損逾195億元。