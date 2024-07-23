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全台首間世界級渡假飯店！2028年墾丁開幕　嘉佩樂規劃65間Villa

▲台灣首家世界級奢華度假村「墾丁嘉佩樂」預計規劃將於位於恆春半島西海岸線規劃65間獨棟奢華Villa，預計於 2028 年開幕。（圖／子樂投資提供）
▲台灣首家世界級奢華度假村「墾丁嘉佩樂」預計規劃將於位於恆春半島西海岸線規劃65間獨棟奢華Villa，預計於 2028 年開幕。（圖／子樂投資提供）

記者葉盛耀/綜合報導

世界指標性旅遊媒體Travel + Leisure連續於2023及2024年評選為全球最佳酒店品牌 — 嘉佩樂酒店及度假村（Capella Hotels and Resorts）與子樂投資管理之穎豐股份有限公司，宣布於屏東恆春半島之西海岸線，擁有蔚藍海景及壯麗夕陽景色之三萬三千坪基地，打造台灣首家世界級奢華度假村「墾丁嘉佩樂Capella Kenting」，預計於2028年開幕，今（23）日舉辦動土典禮及品牌發布會。

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嘉佩樂集團旗下之度假村遍佈全球，都是旅遊媒體及遊客朝聖之景點，例如峇里島烏布嘉佩樂（Capella Ubud Bali）的奢華叢林帳棚體驗，河內嘉佩樂（Capella Hanoi）的百年建築，或是新加坡嘉佩樂（Capella Singapore）結合古蹟及新建築，化身隱身在大城市中的綠洲；每一間嘉佩樂集團皆創造無可取代的獨特體驗；墾丁嘉佩樂預計也將以屏東文化及自然景觀，發展出恆春半島的獨特體驗。

墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，子樂投資董事長詹偉立：「若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度！」

▲墾丁嘉佩樂聘請設計眾多世界級奢華度假飯店的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel，來精心操刀。（圖／子樂投資提供）
▲墾丁嘉佩樂聘請設計眾多世界級奢華度假飯店的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel，來精心操刀。（圖／子樂投資提供）
為打造獨一無二的墾丁嘉佩樂，聘請設計眾多世界級奢華度假飯店的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel來精心操刀，於超過三萬三千坪的基地，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，為全台灣第一座純Villa國際級度假村。

墾丁嘉佩樂每棟Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。ACPV ARCHITECTS共同創辦人Antonio Citterio 以及Patricia Viel深受墾丁的深厚文化及自然底蘊所觸動及啟發，Antonio Citterio 提及：「 墾丁嘉佩樂設計概念圍繞著酒店與海洋的特殊連結與關係，旅人可享受無邊際的海景及獨特自然體驗。」

▲墾丁嘉佩樂每棟Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景。（圖／子樂投資提供）
▲墾丁嘉佩樂每棟Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景。（圖／子樂投資提供）
Patricia Viel亦說到：「靈感來自當地豐富的文化背景，我們結合了傳統的工藝和建築技術，以發揚在地特色。例如度假村的設計，融合由堆疊石頭組成的低牆，這是在地排灣族特色的一部分。」ACPV ARCHITECTS奢華度假村作品包含峇里島寶格麗度假村（Bvlgari Resort Bali）、土耳其博德魯姆文華東方飯店（Mandarin Oriental, Bodrum）以及沙烏地阿拉伯的瑰麗酒店（Amaala Rosewood）等。

談到未來奢華旅遊趨勢，嘉佩樂集團總裁Cristiano Rinaldi表示：「高端旅遊越趨私人及訂製化，旅人更加在意在旅行中得到身心靈的滋養與平衡，並於旅程中獲得難忘的體驗，而墾丁完美具備這些要素，這亦是吸引嘉佩樂集團與子樂投資合作的契機。」

墾丁嘉佩樂還將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；墾丁嘉佩樂餐飲將結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造絕無僅有的體驗。

另外，高雄市區知名飯店hotel dùa也將於今年下半年，直接進駐墾丁核心區，能步行一分鐘即抵達墾丁大街，還標榜在客房就能坐擁海景第一排優勢，外觀與空間更邀集五位大師級設計師操刀，打造出包含墾丁首座的「空中池畔酒吧」，能360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景。另外一樓特色餐廳將邀五星級主廚進駐，另外還與燒肉集團「乾杯」攜手合作，將開設屏東獨家首店。

▲hotel dùa墾丁館打造出墾丁首座的「空中池畔酒吧」，360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景。（圖／hotel dùa提供）
▲hotel dùa墾丁館打造出墾丁首座的「空中池畔酒吧」，360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景。（圖／hotel dùa提供）

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