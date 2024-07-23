全台首間世界級渡假飯店！2028年墾丁開幕　嘉佩樂規劃65間Villa

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墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被CNN評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，子樂投資董事長詹偉立：「若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度！」
為打造獨一無二的墾丁嘉佩樂，聘請設計眾多世界級奢華度假飯店的義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel來精心操刀，於超過三萬三千坪的基地，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，為全台灣第一座純Villa國際級度假村。
墾丁嘉佩樂每棟Villa皆具備私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。ACPV ARCHITECTS共同創辦人Antonio Citterio 以及Patricia Viel深受墾丁的深厚文化及自然底蘊所觸動及啟發，Antonio Citterio 提及：「 墾丁嘉佩樂設計概念圍繞著酒店與海洋的特殊連結與關係，旅人可享受無邊際的海景及獨特自然體驗。」
Patricia Viel亦說到：「靈感來自當地豐富的文化背景，我們結合了傳統的工藝和建築技術，以發揚在地特色。例如度假村的設計，融合由堆疊石頭組成的低牆，這是在地排灣族特色的一部分。」ACPV ARCHITECTS奢華度假村作品包含峇里島寶格麗度假村（Bvlgari Resort Bali）、土耳其博德魯姆文華東方飯店（Mandarin Oriental, Bodrum）以及沙烏地阿拉伯的瑰麗酒店（Amaala Rosewood）等。
談到未來奢華旅遊趨勢，嘉佩樂集團總裁Cristiano Rinaldi表示：「高端旅遊越趨私人及訂製化，旅人更加在意在旅行中得到身心靈的滋養與平衡，並於旅程中獲得難忘的體驗，而墾丁完美具備這些要素，這亦是吸引嘉佩樂集團與子樂投資合作的契機。」
墾丁嘉佩樂還將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合了傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；墾丁嘉佩樂餐飲將結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造絕無僅有的體驗。
另外，高雄市區知名飯店hotel dùa也將於今年下半年，直接進駐墾丁核心區，能步行一分鐘即抵達墾丁大街，還標榜在客房就能坐擁海景第一排優勢，外觀與空間更邀集五位大師級設計師操刀，打造出包含墾丁首座的「空中池畔酒吧」，能360度飽覽墾丁清晨到入夜的全日美景。另外一樓特色餐廳將邀五星級主廚進駐，另外還與燒肉集團「乾杯」攜手合作，將開設屏東獨家首店。