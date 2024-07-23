台南玉井真理佛堂縱火案！曾文彥狠奪7命又逃死 更二審判無期
2019年12月間，台南市玉井區真理佛堂縱火案，釀成7死2傷慘劇，兇嫌曾文彥因與佛堂負責人張男兒子曾有口角糾紛，之後想回佛堂助又遭拒，竟心生怨懟縱火。案經台南地院一審，法官判處死刑，案件上訴二審與三審，改判處無期徒刑；本月23日，台南高分院更二審維持無期徒刑，並褫奪公權終身，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，2017年間，曾文彥曾住在真理佛堂，但期間與負責人兒子張男有過口角，曾文彥離去後又於2019年返回，想要居住卻遭拒，埋下縱火殺機。2019年12月14日凌晨，曾文彥購買2桶汽油，將汽油潑灑在建物內的走道、通往樓梯附近的玄關，隨後點火引燃，造成逃生出口陷入火海，共釀成7死2傷慘劇。而曾文彥案發後還逗留現場徘徊，被警方逮捕到案。
曾文彥縱火狠奪7條人命，遭檢方依法起訴，台南地院一審，認為曾文彥手段殘酷、視人命如草芥，符合公民權利公約內所指最嚴重的罪行，因此求處死刑。今（23日）上午，台南高分院更二審判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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