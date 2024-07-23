黃偉哲視察年度天文防潮作業！指示相關單位持續監控嚴防積水

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黃偉哲表示，近日適逢年度天文大潮，市府依據過去經驗，提前於大潮前做好整備作業，目前大潮漸退，所幸南市並未出現大規模的積淹水情事，黃偉哲感謝水利局準備到位，並呼籲沿海地區民眾持續注意，留意氣象動態。
依據中央氣象局資料顯示，台南市沿海於7月21日至7月24日間將迎來本年度的第一波天文大潮，為避免颱風又逢大潮而引發海水倒灌，市府水利局全力動員、提前部署，針對安平區台南運河旁地勢低窪地區，已預先增設舌閥共32處，封堵側溝通海連通管，並於本月19日起預佈6英吋抽水機1部，3英吋抽水機9部，輔以內水機械抽排。
另依據潮位情況，安平路及環河街人行道及路面較低處之側溝可能有水位溢出，已請警察局視現場情況配合交通導引。
水利局表示，為確保市民生命財產安全受到保障，市府向內政部國土管理署積極爭取補助經費5000萬元，主要用於增設舌閥全面封堵安平路側溝通海連通管、於安平路臨近運河3處低漥處之人行道設置抽水井及抽水設備、並修補既有護岸明顯破損處，以預防外水倒灌、滲漏。本項工程預計於今年10月底發包，明年底完工，屆時將可改善漲潮時安平運河沿岸淹水情形。
台南市政府提醒，本次台南沿海大潮期間，部分地面可能因海水水位高於地面而衍生部分積水情況，屬自然現象，大潮過後即會快速消散，呼籲民眾不必過於驚慌，市府水利局會持續注意沿海低窪區域是否有海水倒灌現象，做好必要防潮改善。