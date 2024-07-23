新鮮人面試預算14K！逾3成盼爸媽陪　86%曾求助命理諮詢

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除了想靠妝容與造型，許多社會新鮮人在求職前，也會藉由命理來「指點迷津」，yes123求職網調查顯示，為了求職與職涯規劃，有85.6%透露，曾經求助於「命理諮詢」，而且在可複選狀況下，主要選擇方式是：「星座、星象」(68.4%)、「生辰八字」(67.3%)、「塔羅牌」(53.3%)，以及「廟裡求籤」(43.3%)、「面相、手相」(32.1%)。
其餘求助的方式，又分別為：「姓名學」(22.9%)、「測字」(21.6%)、「紫微斗數」(20.5%)，以及「易經卜卦」(19.4%)、「生命靈數」(18.1%)。在出席企業面試當天，仍有33.3%的社會新鮮人透露，會想要「父母、長輩」陪同前往；同時也有48.6%希望「朋友、情人」能陪同前往。
綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，假如新鮮人的履歷表與自傳內容，都能有「個人特色」，又「積極主動出擊」去求職，加上準時赴約、不無故爽約，面試時有禮貌、保持冷靜，應答時「言之有物」，以及態度「誠懇」、「不卑不亢」，最終被企業錄取的機率自然提高。
楊宗斌也建議社會新鮮人，若擔心自己碰到求職陷阱或詐騙，甚至危及人身安全，同時兼顧穩定緊張心情，其實在面試當天，仍然可以找家人、朋友一起出門，只是在一塊抵達面試地點之後，若確定有企業邀約，而且無應徵風險，就可以與他們相約面試結束後再碰面，這樣就能避免給面試單位「無法獨立」的負面印象。