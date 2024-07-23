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新鮮人面試預算14K！逾3成盼爸媽陪　86%曾求助命理諮詢

▲畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作。（示意圖／Pexels）
▲畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作。（示意圖／Pexels）

記者許若茵／台北報導

畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作，根據人力銀行調查，新鮮人對於面試打理外表預算，平均上限為14063元，而到面試當天，會希望有父母或是朋友甚至是情人陪同。人力銀行建議，雖然可結伴前往，但若確認無風險後，可相約面試結束後再碰面，避免讓人認為無法獨立。

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yes123求職網分享，當自己在找第一份正職工作時，有75.3%的新鮮人透露，會為了面試，特地去弄髮型、造型或化妝，只是正在求職的新鮮人，大多數其實口袋並不深，對於治裝費、化妝費、造型費，或是剪髮、燙髮等開銷，並不願意花太多錢，寧可把主要心思花在準備面試上，所以為了面試前打理外表這件事情，平均預算上限為14063元。

除了想靠妝容與造型，許多社會新鮮人在求職前，也會藉由命理來「指點迷津」，yes123求職網調查顯示，為了求職與職涯規劃，有85.6%透露，曾經求助於「命理諮詢」，而且在可複選狀況下，主要選擇方式是：「星座、星象」(68.4%)、「生辰八字」(67.3%)、「塔羅牌」(53.3%)，以及「廟裡求籤」(43.3%)、「面相、手相」(32.1%)。

其餘求助的方式，又分別為：「姓名學」(22.9%)、「測字」(21.6%)、「紫微斗數」(20.5%)，以及「易經卜卦」(19.4%)、「生命靈數」(18.1%)。在出席企業面試當天，仍有33.3%的社會新鮮人透露，會想要「父母、長輩」陪同前往；同時也有48.6%希望「朋友、情人」能陪同前往。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，假如新鮮人的履歷表與自傳內容，都能有「個人特色」，又「積極主動出擊」去求職，加上準時赴約、不無故爽約，面試時有禮貌、保持冷靜，應答時「言之有物」，以及態度「誠懇」、「不卑不亢」，最終被企業錄取的機率自然提高。

楊宗斌也建議社會新鮮人，若擔心自己碰到求職陷阱或詐騙，甚至危及人身安全，同時兼顧穩定緊張心情，其實在面試當天，仍然可以找家人、朋友一起出門，只是在一塊抵達面試地點之後，若確定有企業邀約，而且無應徵風險，就可以與他們相約面試結束後再碰面，這樣就能避免給面試單位「無法獨立」的負面印象。


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