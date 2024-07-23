凱米侵台 中部有無機會放颱風假？許淑華：中彰投最晚8時發布
中度颱風凱米將來襲，依中央氣象署觀察，最有可能從宜蘭登陸，但總統賴清德今早表示，最南的可能是從彰化出海，中部是否會放颱風假，因此受到討論。南投縣長許淑華表示，中彰投已是共同生活圈，依去年經驗，是否停班停課會有一定默契，最晚在晚上8點向大家報告。
記者顏幸如／南投報導
凱米颱風在明天下午最接近南投，各鄉鎮預估累積雨量約500到700毫米，依據美國全球模式（GFS）雨量預測，預計在明日8時起，從南投縣東部山區的仁愛及信義鄉等地，開始出現間歇性降雨，中午過後降雨轉為遍及全縣，雨勢在傍晚後逐漸增強，24日入夜到25日中午的雨勢會最大，至少持續到26日清晨。
許淑華今（23）日表示，縣府昨天已經3級開設災害應變中心，去年遭受重創的仁愛鄉公所也做了3級開設，後續會依颱風動態進行分析與觀察，針對需求的狀況更新應變。
至於大家最關心的颱風假，許淑華說，基於中彰投是共同生活圈，考量民眾不管上課或上班都有密切關聯，中部地區尤其是中彰投已培養一定的默契，「原則上會一起決定」，前兩次颱風就是如此。她透露中彰投會在晚上8時更新所有資訊，並取得彼此同意再公布要不要上班或放假，因此「最晚就是晚上8時」，若是狀況較緊急就可能提早發布。