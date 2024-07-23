王菲密會邱瓈寬6小時！隔2天瘋傳「11月復出開唱」 她9字回應
現年54歲的天后王菲出道至今超過30年，過去她憑著獨特的嗓音和前衛的風格，獲得大批粉絲的支持與喜愛，紅遍台灣、香港、中國，近年則是淡出螢光幕，鮮少公開出席活動。不過，王菲近日被直擊現身台北信義區，還跟演藝圈的重量級人物邱瓈寬密會長達6小時，隨後在網路上更傳出王菲要復出開演唱會的消息，還有網友PO出巡迴演唱會的資訊，意外釣出邱瓈寬本人回覆，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，王菲在20日被直擊現身台北信義區，後來又搭著保母車抵達中山區某棟豪宅，跟台灣演藝圈的大姐大邱瓈寬一起吃晚餐，而同行的邱瓈寬公司經紀人柴曉倩則透露，王菲跟邱瓈寬兩人見面單純只是「私人行程」。
沒想到，隔了兩天之後，網路上便瘋傳王菲即將在今年11月展開8場巡迴演唱會，而且地點還包含了北京、上海、成都、長沙、武漢、廣州、深圳、重慶等，是王菲睽違8年再度舉行大型演出的活動，掀起大票網友高度關注與討論。
後來有網友把王菲即將舉辦演唱會的資訊貼到臉書社團「菲聲國際王菲歌迷會」，並好奇表示不知道消息是真是假，不料竟然意外釣出邱瓈寬本人回應：「假成這樣！還不懂真假。」並附上3個翻白眼表情來澄清謠言。而王菲經紀人陳家瑛也在今（23）日發出聲明強調：「王菲暫時並無計劃舉行任何形式的演唱會」，希望粉絲們可以多留意，不要上當受騙了。