凱米颱風攪局！高虹安涉貪將宣判 律師點出1關鍵預測將是這結果
新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地院定7月24日上午11時宣判。因遇颱風來襲，若放假將順延1天宣判。員育法律事務所律師張方俞認為，由於時任立委辦公室主任及助理的陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷等人都認罪坦承是受高虹安指示而浮報加班費，高虹安要力爭無罪，恐怕難度極高。
記者余祥／台北報導
張方俞說，地檢署以高虹安於擔任立委期間，詐領助理費46萬元，起訴高虹安違反《貪污治罪條例》的「利用職務詐取財物罪」及「使公務員登在不實罪」，且依照根據《地方制度法》第78條第1項第1款規定，高虹安如一審被判有期徒刑以上，就會被停止職務。因為所牽涉的國會助理都有實際從事助理工作，所以並不涉及人頭助理的問題，而本案的關鍵在於助理費有無低薪高報（浮報加班費）？助理費流回公積金（零用金）是否屬於當事人間合意捐贈？公積金（零用金）的帳戶是由誰來保管、支用？有無私用？以上問題，都是法庭攻防的焦點。
張方俞認為，由於在時任立委辦公室主任及助理的陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷等人都認罪坦承是受高虹安指示而浮報加班費，高虹安要力爭無罪，恐怕難度極高。
至於高虹安陣營目前仍在期待地院僅判處「使公務人員登載不實罪」，張方俞說，若是如此，則不符合依地方制度法第78條第1項的規定，高虹安不用停職。但本案高虹安若真有與助理共同浮報每月薪資及加班費，則「使公務人員登載不實罪」及《貪污治罪條例》的「利用職務詐取財物罪」應會同時成立，因為本案的攻防焦點，除了助理是否有無實際加班外，更在於高虹安請領的薪資或加班費有無實際發給助理的意思，因此單判「使公務人員登載不實罪」的機率不高。